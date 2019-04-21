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Küçük Furkan’a ait denilen mezar başkasının çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 19:31 | Son Güncelleme

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde 5 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmaları kapsamında şüpheli mezarda yapılan kazı sonucu mezarın başkasına ait olduğu ortaya çıktı.Karaçoban ilçesinde 5 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmalarında akşamüstü emniyet güçlerine gelen asılsız bilgi sonucu mezarlıkta kazı çalışması başlatıldı.

Küçük Furkan’a ait denilen mezar başkasının çıktı

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde 5 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmaları kapsamında şüpheli mezarda yapılan kazı sonucu mezarın başkasına ait olduğu ortaya çıktı.
Karaçoban ilçesinde 5 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmalarında akşamüstü emniyet güçlerine gelen asılsız bilgi sonucu mezarlıkta kazı çalışması başlatıldı. Baba Fehim Yiğit’in jandarma ekiplerine ‘benim çocuğum mezarda yatıyor’ demesi üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler tarafından Budaklı Köyü mezarlığında kazı çalışması başlatıldı. Şüpheli mezar da başlatılan kazıda mezar başkasına ait çıktı.
Emniyet güçleri olay yerine kimseyi yaklaştırmazken Furkan Yiğit’i arama çalışmaları devam ediyor.

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