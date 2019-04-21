HABER

Küçük Furkan’ı hüzünlü bekleyiş devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 15:14 | Son Güncelleme

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde 5 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmaları devam ediyor.

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde 5 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmaları devam ediyor. Furkan’ın evinde ise hüzünlü bekleyiş sürüyor.
Jandarma görevlileri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Budaklı Mahallesi’nde çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolan Yiğit’in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Gülperi ve Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan Yiğit 5 gün önce evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolmuştu. Eve dönmemesi üzerine çocuğu arayan ailesi ve yakınları, küçük Furkan’ı bulamayınca jandarmadan yardım istemişti. Bunun üzerine Yiğit’in bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

“Evlat acısı çok zor”
Anne Gülperi Yiğit bir umutla çocuklarını beklediklerini ifade ederek, “Diğer oğlum 5 haftadır fizik tedavisi görüyordu onun yanında hastanedeydim. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum oğlum babasıylayken kayboldu. Babası hayvanlara ot verirken oğluma eve git demiş sonra bir haber alamamışlar. Allah rızası için devlet çocuğumu bulsun. Evlat acısı çok zor kim götürdüyse çocuğumu geri getirsin. Gidecek yerimiz yok oğlumuzu bekliyoruz” dedi.
Jandarma ekipleri dağlık arazi ile köy içinde, AFAD dalgıçları ise Kocasu Çayı’nda sabah başlattıkları çalışmaları yağmur ve kar yağışı altında devam ettiriyor.

Küçük Furkan’ı hüzünlü bekleyiş devam ediyor

Küçük Furkan’ı hüzünlü bekleyiş devam ediyor

Küçük Furkan’ı hüzünlü bekleyiş devam ediyor

Küçük Furkan’ı hüzünlü bekleyiş devam ediyor

Küçük Furkan’ı hüzünlü bekleyiş devam ediyor

Küçük Furkan’ı hüzünlü bekleyiş devam ediyor

Küçük Furkan’ı hüzünlü bekleyiş devam ediyor

Küçük Furkan’ı hüzünlü bekleyiş devam ediyor

Küçük Furkan’ı hüzünlü bekleyiş devam ediyor

Küçük Furkan’ı hüzünlü bekleyiş devam ediyor

Küçük Furkan’ı hüzünlü bekleyiş devam ediyor

Küçük Furkan’ı hüzünlü bekleyiş devam ediyor

Küçük Furkan’ı hüzünlü bekleyiş devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı

Saldırı sonrası CHP'den flaş karar!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu'nda korkutan yangın!

İzmir'de sıcak dakikalar! Kar maskeli 2 kişi NATO lojmanlarına saldırdı!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.