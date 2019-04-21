Küçük Furkan’ı hüzünlü bekleyiş devam ediyor

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde 5 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmaları devam ediyor. Furkan’ın evinde ise hüzünlü bekleyiş sürüyor.

Jandarma görevlileri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Budaklı Mahallesi’nde çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolan Yiğit’in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Gülperi ve Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan Yiğit 5 gün önce evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolmuştu. Eve dönmemesi üzerine çocuğu arayan ailesi ve yakınları, küçük Furkan’ı bulamayınca jandarmadan yardım istemişti. Bunun üzerine Yiğit’in bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

“Evlat acısı çok zor”

Anne Gülperi Yiğit bir umutla çocuklarını beklediklerini ifade ederek, “Diğer oğlum 5 haftadır fizik tedavisi görüyordu onun yanında hastanedeydim. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum oğlum babasıylayken kayboldu. Babası hayvanlara ot verirken oğluma eve git demiş sonra bir haber alamamışlar. Allah rızası için devlet çocuğumu bulsun. Evlat acısı çok zor kim götürdüyse çocuğumu geri getirsin. Gidecek yerimiz yok oğlumuzu bekliyoruz” dedi.

Jandarma ekipleri dağlık arazi ile köy içinde, AFAD dalgıçları ise Kocasu Çayı’nda sabah başlattıkları çalışmaları yağmur ve kar yağışı altında devam ettiriyor.