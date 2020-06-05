Küçük Gelin Çağla Şimşek büyüdü! Son haline beğeni yağdı

Küçük yaşta yıldızı parlayanlardan olan Çağla Şimşek renkli güzel gözleriyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İlk olarak Hayat Devam Ediyor dizisinde görünen, ardından Küçük Gelin dizisi ile hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı.

Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek sosyal medyada da oldukça ilgi görüyor.

Takipçileri ile sıkça fotoğraf paylaşan genç oyuncu Çağla Şimşek son hali ile de şaşırtıyor.

Görenlerin tanımakta zorlandığı Çağla Şimşek son dönemde sessizliğini korusa da değişimiyle adından söz ettirmeyi başardı. İşte Küçük Gelin dizisinin yıldızı Çağla Şimşek'in ve ünlülerin değişimleri...