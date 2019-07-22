MAGAZİN

Küçük Gelin ile tanınan Çağla Şimşek'e bir de şimdi bakın

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.07.2019 14:40 | Son Güncelleme

2013 yılında yayınlanan Küçük Gelin dizisiyle hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek, şimdilerde güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

2013 yılında yayınlanan Küçük Gelin dizisiyle hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek, şimdilerde güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Küçük Gelin, Hayat Devam Ediyor ve Küçük Prens dizilerinde gösterdiği başarılı performansıyla akıllara kazınan Çağla Şimşek, bir dönemin en beğenilen çocuk oyuncuları arasındaydı.

Özellikle 2013 yılında yayınlanan Küçük Gelin dizisindeki oyunculuğuyla göz dolduran Şimşek, şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu.

İşte Çağla Şimşek'in son hali...

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