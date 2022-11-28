Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Küçük göğüslü kadınların kurtarıcısı olacak makyaj hilesi! Estetik ameliyatlara gerek kalmadı...“Göğüslerim küçük ama onları daha büyük göstermek için...”

Küçük göğüslü kadınların kurtarıcısı olacak makyaj hilesi! Estetik ameliyatlara gerek kalmadı...“Göğüslerim küçük ama onları daha büyük göstermek için...”

28.11.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj sanatçısı Zoe Kennedy TikTok hesabından küçük göğüslü kadınların kullanabileceği basit bir makyaj hilesi paylaştı. Kadınların dah büyük göğüslere sahip olması için sadece estetik prosedürlere ihtiyacı olmadığını dile getiren Kennedy, göğsüne vücut konturu yaptırmanın dekolteli üstler ve elbiseler giyerken kendini daha güvende hissetmesini sağladığını söyledi.

Küçük göğüslü kadınların kurtarıcısı olacak makyaj hilesi! Estetik ameliyatlara gerek kalmadı...“Göğüslerim küçük ama onları daha büyük göstermek için...”

Çoğu kişinin bildiği gibi makyaj tamamen farklı bir görünüme sahip olunmasına yardımcı olabilir. Peki bunu vücudunuza yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Estetik ameliyatlar olmak istemiyorsanız makyaj sanatçısı Zoe Kennedy’in vücut kontürleme adımları göğüslerinizin şaşırtıcı bir şekilde daha büüyk görünmesine yardımcı olacak. TikTok’tan basit makyaj hilesinin püf noktalarını ve adımlarını paylaşan Kennedy kısa sürede gündem yaratmayı başardı.

“HERKES YAPABİLİR”

2

‘Makeupbyzk’ kullanıcı adıyla TikTok’tan makyaj hilelerini paylaşan Kennedy, takipçilerine büyük göğüsleri varmış gibi göstermek için tasarlanmış göğüs kontürü makyaj hilesini gösterdi.

1

Makyaj hilesine adit adımların son derece kolay olduğundan söz eden Kennedy, “Bunu herkes yapabilir. Ne zaman dekolteli bir kıyafet giysem mutlaka göğüslerimi daha büyük gösteriyorum. Göğüslerinizin üst kısmına koyu renkle yarım ay şeklinde bir kontür yapın ve ardından alt kısmını aydınlatın. Göğüslerinizin arasında ise aydınlatıcıyla ters üçgen çizin. Omuzlarınızı daha büyük göstermek için ise köprücük kemiklerinize aydınlatıcı sürebilirsiniz” dedi.

İlginizi Çekebilir

TikTok’u karıştıran iddia! “Diş hekimleri kısa süre önce oral seks..."

TikTok’u karıştıran iddia! “Diş hekimleri kısa süre önce oral seks..."

 İlişki terapistinden porno izleme uyarısı! “Tehlikeli boyutta...”

İlişki terapistinden porno izleme uyarısı! “Tehlikeli boyutta...”

 Çırılçıplak soyunup cinsel organlarını güneşlendiriyorlar

Çırılçıplak soyunup cinsel organlarını güneşlendiriyorlar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tavanda asılı kalan balonu almak için çocuğunu fırlattıTavanda asılı kalan balonu almak için çocuğunu fırlattı
Böyle ceza ne görüldü ne duyuldu! Sosyal medyada gündem olduBöyle ceza ne görüldü ne duyuldu! Sosyal medyada gündem oldu
Online duruşmaya yarı çıplak katıldı! Görevinden uzaklaştırıldıOnline duruşmaya yarı çıplak katıldı! Görevinden uzaklaştırıldı
Anahtar Kelimeler:
tiktok makyaj göğüs

En Çok Okunan Trend Haberler

Kameraya gülümseyen bebek şaşkınlık yarattı!

Kameraya gülümseyen bebek şaşkınlık yarattı!

Sınırları zorladı! Dekoltesini tutan tek bir çengelli iğneydi...

Sınırları zorladı! Dekoltesini tutan tek bir çengelli iğneydi...

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Gelecekten geldiğini söyledi! “Kanıtlarım var” dedi ve...

Gelecekten geldiğini söyledi! “Kanıtlarım var” dedi ve...

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.