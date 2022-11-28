Küçük göğüslü kadınların kurtarıcısı olacak makyaj hilesi! Estetik ameliyatlara gerek kalmadı...“Göğüslerim küçük ama onları daha büyük göstermek için...”

Çoğu kişinin bildiği gibi makyaj tamamen farklı bir görünüme sahip olunmasına yardımcı olabilir. Peki bunu vücudunuza yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Estetik ameliyatlar olmak istemiyorsanız makyaj sanatçısı Zoe Kennedy’in vücut kontürleme adımları göğüslerinizin şaşırtıcı bir şekilde daha büüyk görünmesine yardımcı olacak. TikTok’tan basit makyaj hilesinin püf noktalarını ve adımlarını paylaşan Kennedy kısa sürede gündem yaratmayı başardı.

“HERKES YAPABİLİR”

‘Makeupbyzk’ kullanıcı adıyla TikTok’tan makyaj hilelerini paylaşan Kennedy, takipçilerine büyük göğüsleri varmış gibi göstermek için tasarlanmış göğüs kontürü makyaj hilesini gösterdi.

Makyaj hilesine adit adımların son derece kolay olduğundan söz eden Kennedy, “Bunu herkes yapabilir. Ne zaman dekolteli bir kıyafet giysem mutlaka göğüslerimi daha büyük gösteriyorum. Göğüslerinizin üst kısmına koyu renkle yarım ay şeklinde bir kontür yapın ve ardından alt kısmını aydınlatın. Göğüslerinizin arasında ise aydınlatıcıyla ters üçgen çizin. Omuzlarınızı daha büyük göstermek için ise köprücük kemiklerinize aydınlatıcı sürebilirsiniz” dedi.