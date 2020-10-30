Küçük Hatice’nin katiline müebbet hapis cezası verildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde 8 yıl önce iple boğularak öldürülen 13 yaşındaki Hatice Çiftçi’nin katil zanlısı olarak tutuklanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Katil zanlısı olarak geçtiğimiz ay yakalanan ve cezaevine konulan Veli K. hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında, SEGBİS üzerinden dinlenen sanık; savcının mütalaasını kabul ederken, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı’na yazılı talepte bulunduğunu ve idamla cezalandırılmak istediğini söyledi.

Hatice Çiftçi’nin ailesinin de katıldığı duruşmada, anne Pakize Çiftçi, “Pişman olduysan neden 8 yıldır kimseye anlatmadın?” sorusunu yöneltti. Soruyu cevaplayan sanık; birçok kez karakola giderek itirafta bulunmak istediğini ancak yapamadığını söylerken, “Benim durumumun tüm ülkeye örnek olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı. Karara göre, sanık Veli K. kendisine yöneltilen suçlamalardan; çocuğu kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve hürriyetten yoksun kılma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Duruşma sonrasında anne Pakize Çiftçi, “Benden giden gitti. 7 yaşındaki kardeşi kızımı tanıyamadan büyüdü. Katilin aldığı ceza beni tatmin etmiyor. İdam cezası ile cezalandırılmasını istiyorum” dedi.