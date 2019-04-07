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Küçük Hezarfen çocuklarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 17:05 | Son Güncelleme

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla onları ‘Küçük Hezarfen Bir Hayalin Peşinde’ adlı oyunla buluşturdu.

Küçük Hezarfen çocuklarla buluştu

BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla onları ‘Küçük Hezarfen Bir Hayalin Peşinde’ adlı oyunla buluşturdu.

6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günlerinde Salih Tozan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Küçük Hezarfen Bir Hayalin Peşinde’ adlı oyunu çocuklarla buluşturan belediye, çocukları tiyatroyla tanıştırmayı ve onlarda tiyatro kültürü oluşturmayı hedefliyor.

KEYİFLERİNE DİYECEK YOKTU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yaklaşık 45 dakika süren oyunu aileleriyle birlikte seyreden miniklerin keyiflerine diyecek yoktu. Rengârenk kostümleri, dans koreografileri ve oyuncu performanslarıyla miniklerin beğenisini kazanan oyunda; en büyük hayali kuşlar gibi uçabilmek olan küçük Hezarfen'in uçmanın yollarını ararken arkadaşı Bilge ile yaşadığı maceralar anlatılıyor” denildi.

Yönetmenliğini Umut Vardarlı'nın yaptığı oyunda genç oyuncular; Güney Ayhan, Gamze Bakkal, Nilperi Gençoğlu, Cemre Beygüven ve Muhammet Türkoğlu sahne aldı.

(FOTOĞRAFLI)

Küçük Hezarfen çocuklarla buluştu

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