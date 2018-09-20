Küçük Hiranur'un yemek borusu yok! Yutkunursa ölecek

Minik Hiranur, 1.5 yıllık hayatına birçok sıkıntı sıkıştırdı. Yaşam mücadelesi veren küçük kız yardım bekliyor. Gaziantep'te Yasin-Zehra Karaduman çifti ikinci çocukları Hiranur'un (1.5) sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor.

OKSİJENSİZ KADLI

Küçük kız doğum sırasında oksijensiz kaldığı için beyin fonksiyonları gelişmeden dünyaya geldi. Başına da darbe alıp beyin kanaması geçirdi.

YEMEK BORUSU ALINDI

Yaşadığı acılar bununla da bitmedi. Cerrahi bir hata sonucu yemek borusu delinerek, alınmak zorunda kaldı. Şırınga ile karından beslenebilen Hiranur, nefes borusunun tıkanma ihtimali nedeniyle yutkunmasına bile müsaade edilmiyor.

Küçük kızın tedavisi için 20 bin lira gerekiyor. (Takvim)



