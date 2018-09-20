Küçük Hiranur'un yemek borusu yok! Yutkunursa ölecek

Minik Hiranur, 1.5 yıllık hayatına birçok sıkıntı sıkıştırdı. Yaşam mücadelesi veren küçük kız yardım bekliyor. Gaziantep'te Yasin-Zehra Karaduman çifti ikinci çocukları Hiranur'un (1.5) sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor.
OKSİJENSİZ KADLI
Küçük kız doğum sırasında oksijensiz kaldığı için beyin fonksiyonları gelişmeden dünyaya geldi. Başına da darbe alıp beyin kanaması geçirdi.
YEMEK BORUSU ALINDI
Yaşadığı acılar bununla da bitmedi. Cerrahi bir hata sonucu yemek borusu delinerek, alınmak zorunda kaldı. Şırınga ile karından beslenebilen Hiranur, nefes borusunun tıkanma ihtimali nedeniyle yutkunmasına bile müsaade edilmiyor.
Küçük kızın tedavisi için 20 bin lira gerekiyor. (Takvim)
Japonya alarma geçti, savaş uçakları havalandı!
KKTC'nin Girne kentinde lüks otelde yangın endişe yarattı
Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz! Katil zanlısı yakalandı
Merkel'den Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mütabakatı hakkında flaş açıklama!
Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’li şirketlerin temsilcileriyle kritik görüşme
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Okuyucu Yorumları 0 yorum