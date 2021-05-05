Küçük İbo: "Hülya Avşar’ın kucağına oturdum, kanalı kapattılar"

Şanlıurfa’da doğan ve henüz 12 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in konserinde sahneye çıkarak şarkıcılık kariyerini başlatan Küçük İbo lakaplı İbrahim Küçük, Sözcü HaftaSonu’na verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Hafif semptomlarla atlattığı koronavirüs sonrası dinlenmek için Marmaris’e giden şarkıcı, Selimiye’ye yerleşmeye karar verdiğini, kısa sürede evlenmek istediğini dile getirdi.

KÜÇÜK İBO: “HÜLYA AVŞAR ÇOK AKILLI BİR KADIN”

Başından geçen ilginç olaylarla ilgili 1998 yılında bir televizyon kanalında Hülya Avşar’ın kucağına oturmasıyla kanalın kapatıldığını söyleyen Küçük İbo, yaşananlardan sonra adının 'kanal kapatan sanatçıya' çıktığını söyledi. Hülya Avşar'ın çok akıllı bir kasın olduğunu söyleyen Küçük İbo, kendisini çok takdir ettiğini dile getirdi.

"Çok programlara çıktım ve güzel anlar yaşadım." diyen şarkıcı 12 yaşındayken katıldığı Hülya Avşar’ın programında yaşananlarla ilgili "Çocuğu gibi kucağına oturdum" şeklinde konuştu.

