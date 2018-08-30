'Küçük' iddialarına yanıt!

Sosyal medya dalga geçmeyi abartınca, West'ten açıklama gecikmedi...

Kanye West küçük terlikleriyle ilgili ilginç bir açıklama yaptı

1 / 20 Kanye West ve eşi Kim Kardashian geçtiğimiz hafta bir arkadaşlarının düğününe katılmış, düğünden çok ikilinin stili güne damgasını vurmuştu. Kanye West Louis Vuitton marka bir takım elbisesini kendisine ait Yeezy markasından gri bir terlikle kombinlemişti.

2 / 20 150 Dolar’dan yani ortamala 1000 TL’ye satılan terlikleri çorapla giyen West’in hem çoraplı kombini hem de ayağına adeta 3 numara küçük gelmesi dalga konusu oldu.

3 / 20 Bir çok kişi aceleden eşi Kim’in terliklerini giyip çıktığını düşündü, kimi duş terlikleriyle yeni bir akım yaratmaya çalıştığını, bazıları ise saçmaladığı konusunda yorumlar yaptı…

4 / 20 Sosyal medya ünlü tasarımcı ile bu kadar dalga geçince, West tarafından açıklama da gecikmedi.

5 / 20 Meğer o terlikler ‘Japon tarzı’ymış ve o nedenle o şekilde giymiş…

6 / 20 Evet Japonlar’ın ‘Zori’ denilen geleneksel terlikleri zaman zaman modeline göre hem kadın hem erkekte topuk dışarı çıkacak şekilde giyiliyor.

7 / 20 Lakin önemli de bir ayrıntı var, o terlikler genelde parmak arası oluyor…

8 / 20 Dolayısıyla Kanye West’in bu açıklaması terlikleri neden 3 numara küçük tercih ettiğinin bir karşılığı olmadı…

9 / 20 Öyle ki bazı kullanıcılar ‘Bırak şimdi, giydin Kim’in terliklerini şimdi de geri adım atamıyorsun’ ya da ‘Sen Geyşa mısın da küçük terlik giyiyorsun’ gibi yorumlar da yapıyor…

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