Küçük İkranur’un ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Raporda dikkat çeken detay

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünün Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede 27 Haziran'da 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan İkranur Tirsi, saat 18.00 sıralarında büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince kardeşi ve kuzeni durumu ailelerine haber verdi. Çevrede arama yapan aileler, İkranur’a ulaşamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aradığı İkranur’un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi’nde cansız bedeni bulundu.

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. İlk tespitlere göre travmatik ve bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalar, çoklu organ incelemesi yapılması için 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’na gönderildi.