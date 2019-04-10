Küçük İlim, seçim sonucu heyecanı ile yandı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'nin adayı Mehmet Sekmen'in kazandığını öğrenip, heyecandan elindeki çaydanlığı unutarak, sonucu alkışlamak isteyen ortaokul öğrencisi İlim Balcı (12), bacağına dökülen sıcak suyla yaralandı.

Turgut Özal Ortaokulu öğrencisi İlim Balcı, 1 Nisan sabahı kahvaltı sofrasına çaydanlığı götürürken televizyonda, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'nin adayı Mehmet Sekmen'in kazandığını duydu. Bir anda heyecana kapılan Balcı, ani bir refleksle elindeki çaydanlığı unutup, sonucu alkışlayarak kutlamak istedi. Bu sırada demlikten dökülen sıcak su, Balcı'nın bacağını yaktı. Sağ bacağında ikinci derece yanık oluşan İlim Balcı, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Başkan Mehmet Sekmen'i hiç görmediğini belirten İlim Balcı, "Ama onu çok seviyorum. Herkese yardım ettiğini duydum. Onun kazandığını duyduğumda elimdeki demlikleri unutup alkışlayınca yandım. Okulu, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok özledim. Umarım kısa sürede iyileşir ve eğitimime kaldığım yerden devam ederim" dedi.

Torununun yanında refakatçı olarak kalan Ayşe Balcı ise "Kahvaltı yapıyorduk. O sırada İlim çaydanlığı getiriyordu. Televizyonda Erzurum'u Mehmet Sekmen'in kazandığını söyleyince elindeki çaydanlığı bırakıp önce alkışlamaya, acıyı hissedince de bağırmaya başladı. Çok şükür sağlık durumu iyi. Torunumun dediği gibi Sekmen'i hiç görmedik, ama seviyoruz" diye konuştu.

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