Küçük İskender hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi gören şair ve yazar Küçük İskender, tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.

Asıl adı Derman İskender Över olan ve Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren şair, gece saatlerinde hastalığına yenik düştü.

Şairin ölümüne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan şair Adnan Özer, Küçük İskender'in 1990 kuşağının en başta gelen temsilcisi olduğunu belirterek, "Çok büyük bir yetenekti, arkadaşımızdı. İkimiz de imgeci şairlerdik, şiirimiz de uyuşuyordu onunla." dedi.

- "İlkokul fotoğrafıyla beraber yayınlamıştım şiirini"

Özer, Küçük İskender'le yaşadığı bir anıyı ise şu sözlerle anlattı:

"Ben bir dergi çıkarıyordum, o zaman bana şiiriyle beraber ilkokul fotoğrafını getirmişti. Bana şaka yapıyordu ben onu anladım ama basacağım bunu dedim. İlkokul fotoğrafıyla beraber yayınlamıştım şiirini. O çok hoşuna gitmişti. Hızlı yaşadı İskender. Konuşurduk söylerdik ama şair milleti ne kadar dinleyecek ki? Laf dinlemez, kendimden de biliyorum. Çok büyük bir yetenekti. 2 sene önce bir organizasyon yapmıştım bir araya gelmiştik. Çok saygılı biriydi. Başımız sağ olsun."