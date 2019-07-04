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KÜÇÜK İSKENDER İÇİN TÖREN DÜZENLENİYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 11:47 | Son Güncelleme

55 yaşında hayatını kaybeden ünlü şair Küçük İskender için Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenleniyor.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)

55 yaşında hayatını kaybeden ünlü şair Küçük İskender için Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenleniyor. Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi sürerken hayatını kaybeden şair için düzenlenen törene ailesi, dostları, arkadaşları, sanat camiasında bir çok isim ve sevenleri katıldı. Küçük İskender'in cenazesi törenin ardından Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Görüntü dökümü:
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-Törenden detaylar

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