KÜÇÜK İSKENDER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (3) AKTÜEL GÖRÜNTÜ

Küçük İskender son yolculuğuna uğurlandı Beyza Nur GÜLER-Güven USTA/İSTANBUL(DHA)- KANSER tedavisi gördüğü hastanede dün 55 yaşında hayatını kaybeden, "Küçük İskender" adıyla bilinen şair Derman İskender Över için Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Küçük İskender'in ailesi, dostları, arkadaşları, sanat camiasında birçok isim ve sevenleri katıldı. Törende, Küçük İskender'in naaşının üzerine mezun olduğu Kabataş Erkek Lisesi ve taraftarı olduğu Fenerbahçe Kulübü'nün atkısı ile karanfillerin bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yakınları ve sevenleri tören boyunca Küçük İskender'in naaşının başında saygı nöbeti tuttu. Küçük İskender'in ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. "GÜZEL, SAMİMİ VE CANDAN BİR DOSTU KAYBETMENİN ACISINI YAŞIYORUZ" Törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Keşke, diyoruz, keşkelerimizin bir tek anlamı var, o da yazamadığı daha yüzlerce şiiri, yüzlerce eserinden hepimiz mahrum kaldık ama bir yandan 'iyi ki' diyoruz. İyi ki girmiş hayatımıza. Çünkü eserleriyle şiirleriyle hem ruhumuza hem de kültürel mirasımıza çok önemli katkılarda bulundu." dedi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise konuşmasına Küçük İskender'in "Ben Ölürsem" şiirini okuyarak başladı. Genç, "Küçük İskender, o kocaman yürek, şiir teknesinin bine yakın insanla beraber doldurduğu coşkuyla en az iki saat şiirleri, yani yaşamı paylaştı. Biz bu yıl eylül ayında yapılacak edebiyat günlerinde onu yine bekliyorken, bu sefer farklı bir yerden, belki şiir teknesinden değil ama şiir teknesindeki en az bin kişinin beraber seslendirdiği bir Küçük İskender misafirperverliğinde olacağız o teknede. Onun için sevgili kardeşim yolların açık olsun." diye konuştu. "ŞİİRLERİ HEPİMİZİN BELLEĞİNDE BÜYÜK İZLER BIRAKTI" Ressam Bedri Baykam ise, "Ressam Bedri Baykam, Küçük İskender'in yeni kuşak Türk edebiyatında çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Güzel bir insanı, samimi ve candan bir dostu kaybetmenin büyük acısını yaşıyoruz. Sözcüklerle beynimizle en tatlı ve çarpıcı şekilde dalga geçer gibi yansıttığı dizeler, hepimizin belleğinde büyük izler bıraktı." ifadelerini kullandı.

"SAATSİZ DURAMAZDI, HEP SAATE BAKARDI" Tören sonrası konuşan Küçük İskender'in kız kardeşi Gül Elif Çubuktar gözyaşlarını tutamadı. Çubuktar, "Söz cambazı olan bir adam için, söyleyecek bir şey yok. Beni ders çalıştırırdı hep. Bu kız bir şey anlamıyor derdi. Abi sen çok zekisin derdim. Cerrahpaşa'yı kazandı ben de Marmara'yı kazandım. Beraber okuduk. Bugün de saatini getirdim. Saatsiz duramazdı. Hep saate bakardı. O da burada şuanö dedi. Oyuncu Orhan Alkaya ise, "Olağanüstü vicdanlı bir adamdı. Bütün şiir, yazısı, bir riya toplumuna adeta büyük bir zarafetle ve tekme tokat silkeleme hareketi olarak da okunabilir. Genç modern şiirimizin, 1980 kuşağının bütünleyicisi oldu. Geç katıldı adeta dönem tamamlanmak üzere geldi ve bir yıldız gibi çemberde kendine büyük bir yer açtı. Şu anda yarattığı büyük bir sevgi görülüyor. Bu da onun ne kadar iyi bir adam olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu. CENAZE TÖRENİ Küçük İskender'in cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'ne getirildi. Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazına Küçük İskender'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zafer Algöz, Ahmet Mümtaz Taylan, Bedri Baykam, Can Bonomo'nun da aralarında bulunduğu sanatçılar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile vatandaşlar katıldı. Camide, sanatçının annesi Nilsu Över ve kız kardeşi Elif Över, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı ile çok sayıda sanatçı ve yayınevi çelenk gönderdi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Küçük İskender'in naaşı alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Küçük İskender'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.