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Küçük İsmail Efe, son yolculuğuna uğurlandı

19.03.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sabah okula gitmek için evinden çıktığı sırada özel öğrenci servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki 3.

Bu sabah okula gitmek için evinden çıktığı sırada özel öğrenci servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi İsmail Efe Demiryürek, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Sabah saatlerinde Ağlıboğaz Mahallesi Ağlıboğaz mezarlığı civarında bulunan evinden okula gitmek için çıkan 10 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi İsmail Efe Demiryürek, özel öğrenci servis aracı çarpması sonucu ağır yaralandı. Minik Efe, kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 8 yıl önce de babası trafik kazasında hayatını kaybeden minik Efe’nin cenazesi ikindi namazını müteakip Kozan Asri Mezarlığında düzenlenen cenaze merasiminin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Babasının yanı başına defnedilen İsmail Efe’nin annesi Meryem Turgut tören boyunca gözyaşlarına hakim olamayarak sinir krizleri geçirdi. Acılı anneyi yakınları teselli etmeye çalıştı.
Cenaze törenine İsmail Efe’nin öğrenim gördüğü Ağlıboğaz Şehit Murat Özkozanoğlu İlköğretim Okulu Müdürü, Ağlıboğaz Mahallesi Muhtarı Cengiz Büyüköztürk, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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