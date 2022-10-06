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Küçük Kadınlar'ın Yeliz'i Fulya Zenginer bebeğine yapılan yorumla çileden çıktı

06.10.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük Kadınlar'ın Yeliz'i Fulya Zenginer bir takipçisinin küçük oğlu Milan hakkında yaptığı, "Bu çocuk sanki hiç büyümüyor, zayıf. Neden acaba?" yorumuna çok kızdı. Zenginer bu yoruma cevap vererek gündem oldu.

Küçük Kadınlar'ın Yeliz'i Fulya Zenginer bebeğine yapılan yorumla çileden çıktı

Oyuncu Fulya Zenginer, minik oğlunu 3 ay önce kucağına aldı. TÜm vaktini minik oğlu Milan ile geçiren oyuncu sosyal medyadan da sık sık paylaşımlar yapıyor. Son olarak yine minik oğlunu paylaşan Fulya Zenginer gelen yoruma kızdı.

Zenginer, kullanıcının, "Bu çocuk sanki hiç büyümüyor, zayıf. Neden acaba?" sözlerine, "Eğitimsizliğin verdiği cesaretle birleşen empatisizlik olsa gerek bu... Nerede görsem tanırım. Allah kolaylık versin. Bu kafada yaşamak zor" cevabını verdi.

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Ardından bu diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşan Fulya Zenginer, ilk yorumunu sildiğini dile getirdi.

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"DÜŞÜNMEDEN YAZIP..."

Bu tarz yorumlar yapan kişilere sitem eden Zenginer, "Düşünmeden yazıp, mama veren anneleri kırdığım için cevabı bu şekilde değiştirdim. Lütfen çocuklarımızın kilolarıyla uğraşmayın. Bizler her gün 'Acaba sütüm yetiyor mu?', 'Bebeğim iyi mi?', 'Öyle mi böyle mi?' diyoruz zaten. Bir bebek büyütme çabası yeterince zorlayıcıyken üzerine bir de böyle cahilce yaklaşımlardan beziyoruz. Kimsenin çocuğuna 'Sütün yetmiyor, mama mı versen?', 'Çocuğun zayıf' bilmem ne demeyin" ifadelerini kullandı.

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