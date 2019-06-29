HABER

Küçük Kadir’in "Sünnet Düğünü" hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 11:15 | Son Güncelleme

Elazığ’da daha önce “Keşke babam olsaydı da sünnet düğünümü yapsaydı" diyen 7 yaşındaki Kadir’in, hayali gerçek oldu, konvoy eşliğinde tören yapıldı.Babası geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden 3 kardeşten 7 yaşındaki Kadir Kantarcıoğlu, Ramazan ayında ailesini ziyaret eden İHH Elazığ Şubesinden gelen yetim birimi görevlilerine “Keşke babam olsaydı da sünnet düğünümü yapsaydı.

Elazığ’da daha önce “Keşke babam olsaydı da sünnet düğünümü yapsaydı" diyen 7 yaşındaki Kadir’in, hayali gerçek oldu, konvoy eşliğinde tören yapıldı.
Babası geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden 3 kardeşten 7 yaşındaki Kadir Kantarcıoğlu, Ramazan ayında ailesini ziyaret eden İHH Elazığ Şubesinden gelen yetim birimi görevlilerine “Keşke babam olsaydı da sünnet düğünümü yapsaydı. Beni de arabayı süsleyerek tur attırsaydı” dedi. Bunu duyan dernek yetkilileri harekete geçerek küçük Kadir’e süpriz yaptı. Önce hastanede Kadir’i sünnet ettiren dernek, ardından da konvoy eşliğinde sünnet eğlencesi düzenleyip, hayalini gerçekleştirdi.
Kadir’in hayalini gerçekleştirdiklerini belirten İHH Elazığ Yetim Birimi Bayan Sorumlusu Tuğba Erdoğan, “Ramazan’da Kadir’imizi ziyarete gittiğimiz zaman “keşke babam olsaydı da sünnet düğünümü yapsaydı. Beni de arabayı süsleyerek tur attırsaydı” diyerek bizimle derdini paylaştı. Bunu duyunca bizde yüreğimizden hançer yemiş gibi üzüldük. Daha sonra arkadaşlarla istişare ettik. İHH olarak ne yapabiliriz diye düşündük ve güzel bir organizasyon tertip ettik. Bizler bu yavrularımıza maddi anlamda destek oluyoruz. Fakat bunun yanı sıra çocuklarımızın kalbine ve gönlüne dokunabilmek de çok önemli onların ileri ki hayatların da iz bırakmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz" dedi.
Kadir’i, hayal ettiği gibi evine gidip konvoyla aldıklarını anımsatan Erdoğan," Daha sonra şehirde tur attırıp fotoğraf çektirdik. Şimdi burada da düğününü yapmak üzere bulunuyoruz. Rabbim İnşallah bize bu hayırlarda destek veren bütün hayırseverlerden Allah razı olsun. Bize destek verdikleri için bunları yapabiliyoruz”ifadelerini kullandı.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Mağaraya düşen ineği kurtarmak için mahalle halkı işte böyle seferber olduMağaraya düşen ineği kurtarmak için mahalle halkı işte böyle seferber oldu
Doğuda sağanak yağış etkili olacakDoğuda sağanak yağış etkili olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 43 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu!

Son dakika: Ege'de korkutan deprem

04.05'te deprem oldu! Bu kez Ege'de...

Adana'da fuhuş çetesi çökertildi!

Adana'da fuhuş çetesi çökertildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.