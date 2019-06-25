Küçük karaciğeri olanlar da artık donör olabilecek

Balcı, bu ameliyatların dünya genelinde uygulanan standartlarla yapıldığının ve başarılı sonuçlar elde edildiğinin altını çizdi.

Nakillerin yaklaşık bin 100'ünün canlıdan karaciğer nakli ile gerçekleştirildiğini ifade eden Balcı, "Türkiye, canlıdan yapılan karaciğer nakillerinde dünyada birinci sıraya gelmiş durumda çünkü en fazla canlıdan karaciğer yapılan ülke Türkiye." dedi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Karaciğer Nakli Ünitesi Sorumlu Uzmanı Prof. Dr. Deniz Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de her yıl yaklaşık 3 bin kişinin karaciğer nakli için sıra beklediğini belirtti.

Uygulama ile normal şartlarda karaciğer vericisi olamayan hasta yakınlarının da artık verici olabilmelerine olanak sağlandı.

YEŞİM SERT KARAASLAN - Türk cerrahlar, nakil yapılamayacak düzeyde küçük karaciğeri bulunan vericinin donör olarak kullanılarak naklin gerçekleştirilmesine imkan veren yeni bir metoda imza attı.

Ankara Üniversitesi bünyesinde, canlıdan karaciğer naklinde iki aşamalı gerçekleştirilen operasyonla yeni bir metoda imza atıldığını aktaran Balcı, "Dünyada ilk defa gerçekleştirilen bir yöntemle ameliyatı yaptık. Bu uygulama ile normal şartlarda karaciğer vericisi olamayan hasta yakınlarının artık verici olabilmeleri mümkün hale geldi." dedi.

Prof. Dr. Balcı, genellikle karaciğer nakli yapılabilmesi için aileden gönüllü vericilerin davet edilerek gerekli hazırlıkların yapıldığını, vericilerin 2-3'üne yapılan değerlendirmelerden birinin uyumlu çıktığının görüldüğünü anlattı. Genellikle birçok hasta ailesinde 2-3 vericinin de çıkmadığını belirten Balcı, çoğunlukla bir kişinin uygun olduğunu söyledi.

Yeni uygulanan ameliyat metoduna ilişkin Balcı, şu bilgiyi verdi:

"Gerçekleştirdiğimiz uygulama ile nakil yapılamayacak düzeyde küçük karaciğeri olan vericilerin de donör olabilmelerine olanak sağlandı.

Bu ameliyat tekniğinde, hastanın karaciğerinin bir kısmı alınarak uzaklaştırılıyor ve vericiden alınan küçük karaciğer oraya takılıyor. Nakledilen küçük karaciğer, 3-4 hafta içinde kendini yenileyerek vücutta büyüdükten sonra, hastanın karaciğerindeki hasta olan kısmı çıkartıyoruz. Böyle olunca, normal şartlarda hasta için yetmeyecek durumda iken artık yeterli hale gelmiş oluyor."