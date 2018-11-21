Küçük kardeşini yürüyen merdivenden aşağı attı

Rusya'da bir alışveriş merkezinde yaşanan olay herkesi hayrete düşürdü. Alışveriş merkezinin içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, annenin sırtını döndüğü bir sırada alışveriş arabasındaki küçük kardeşini yürüyen merdivenden aşağı atan çocuk akıllara durgunluk verdi.

Yürüyen merdivene yüz üstü düşen çocuk zemine kadar yuvarlanıyor ve ancak aşağıda durabiliyor. Bir anda büyük şaşkınlık yaşayan kişiler hemen çocuğun yardımına koşuyor. Başında kanama meydana gelen çocuk hemen hastaneye kaldırılıyor.

Görgü tanıklarından bir kişi, çocuğun başında ciddi derecede kanama oluştuğunu belirtti. Olayı araştıran polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra gerçek ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisi yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.

