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Küçük kardeşini yürüyen merdivenden aşağı attı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.11.2018 12:18 | Son Güncelleme

Rusya'da bir alışveriş merkezinde küçük kardeşini yürüyen merdivenden aşağı atan çocuk güvenlik kamerasına yansıdı. Herkesin şaşkınlıkla izlediği olayda annenin bir anlık dalgınlığı az kalsın büyük bir faciayla sonuçlanıyordu.

Rusya'da bir alışveriş merkezinde yaşanan olay herkesi hayrete düşürdü. Alışveriş merkezinin içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, annenin sırtını döndüğü bir sırada alışveriş arabasındaki küçük kardeşini yürüyen merdivenden aşağı atan çocuk akıllara durgunluk verdi.

Yürüyen merdivene yüz üstü düşen çocuk zemine kadar yuvarlanıyor ve ancak aşağıda durabiliyor. Bir anda büyük şaşkınlık yaşayan kişiler hemen çocuğun yardımına koşuyor. Başında kanama meydana gelen çocuk hemen hastaneye kaldırılıyor.

Görgü tanıklarından bir kişi, çocuğun başında ciddi derecede kanama oluştuğunu belirtti. Olayı araştıran polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra gerçek ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisi yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Rusya AVM Çocuk Yürüyen Merdiven alışveriş arabası alışveriş

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