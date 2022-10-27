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'Küçük Kardeşler' dehşeti! 280 yıl hapis istemi... Çırılçıplak soyup işkence yapmışlardı

27.10.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında meydana gelen olayda tespit edilen tüm suçlardan sorumlu tutulan 'Küçük Kardeşler' suç örgütü lideri M.K. ile örgüt yöneticileri Y.K., T.D. ve K.T. hakkında 'nitelikli yağma', 'tefecilik yapmak', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından, 280'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Söz konusu olayda örgüt üyelerinin tefecilik yaptığı, borç verdikleri kişilerden yüksek faiz talep ettiği ve borcunu ödeyemeyen kişileri çırılçıplak soyup işkence ettikleri ortaya çıkmıştı.

'Küçük Kardeşler' dehşeti! 280 yıl hapis istemi... Çırılçıplak soyup işkence yapmışlardı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Haziran 2021'de M.K., Y.K. ve E.K. isimli kardeşlerin tefecilik yaptıkları, kendilerinden yüksek faizle para alan H.K. isimli kişiye parayı geri ödemediği için işkence yaptıkları, bu şekilde onlarca mağdurun olduğu yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı. Savcı Adem Ayyıldız'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. 6 ay süren takibin ardından örgüt üyelerinin tefecilik yaptığı, borç verdikleri kişilerden yüksek faiz talep ettiği ve borcunu ödeyemeyen kişileri çırılçıplak soyarak işkence yaptığı, o anları da kamerayla kaydettiği tespit edildi.

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KANCA OPERASYONUNDA 12 KİŞİ YAKALANDI

Emniyetin 'Kanca' adını verdiği ve 3 ilçede 9 farklı adrese yönelik yapılan operasyonda, 12 kişi gözaltına alandı. Yapılan aramalarda 4 pompalı tüfek ve çok sayıda mermiyle borç kayıtlarının tutulduğu ajanda, post cihazı ve borç senetleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 kişiden M.K., Y.K., E.K., K.T., M.K., S.K., T.D. tutuklanırken; A.U., G.Y., M.D., T.D. ve Y.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 7 kişi, soruşturma aşamasında avukatlarının itirazıyla 3 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİTMEYEN BORÇ

Suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlanıp 12 kişi hakkında düzenlenen iddianamede 24 mağdur yer alırken, suç örgütünün karıştığı olaylar ve teknik takip sırasında elde edilen konuşma kayıtları, ayrıntılı olarak yer aldı. İddianamede, örgüt liderinin M.K., yöneticilerinin Y.K., T.D. ve K.T. olduğu, diğer kişilerin örgüt yöneticilerinin verdiği emirler doğrultusunda hareket ettikleri aktarıldı. Örgütün, ekonomik olarak zora girmiş kişilere yüksek faizle borç verdiği, bu kişilere boş senet imzalattıkları aktarılan iddianamede, borç alan kişinin anlaştıkları parayı geri verse bile imzaladıkları senet nedeniyle borçlarının hiç bitmediği belirtildi.

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Örgütün borçlandırdığı kişilere yönelik oldukça acımasız davrandığı belirtilen iddianamede, "Tefe paralarının tahsilinde bizzat müştekilerin ikametine, iş yerlerine kalabalık bir grup şeklinde giderek korku, baskı, şiddet ve tehdit ederek tahsil ettikleri, müştekilerin bu yüzden şikayetçi olamadıkları ve müşteki şahısların hem resmi yollardan hem de gayri yasal yollardan haklarını aramaları durumunda bir sonuca ulaşamayacaklarına inandırdıkları değerlendirilmektedir" tespiti yapıldı. Tefecilik dışında yağma suçunu da zincirleme şekilde işlediği aktarılan örgütün, bu şekilde milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği aktarıldı.

HAPİS İSTENDİ

İddianamede, örgütün mağdurlarla birlikte yakın çevrelerini de olumsuz etkilediği belirtilerek, tüm suçlardan sorumlu tutulan örgüt lideri M.K., örgüt yöneticileri Y.K., T.D. ve K.T'nin 'nitelikli yağma', 'tefecilik yapmak', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından 280'er yıla kadar, diğer şüphelilerin de en az 15 yıl olmak üzere karıştıkları olaylara göre değişen yıllarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

(DHA)

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