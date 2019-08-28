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Küçük kardeşlerin bisiklet hayali emek verdikleri konteynerden çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 10:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kağıt ve pet şişe toplayan 2 kardeşin bisiklet hayali, Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri tarafından gerçekleştirildi.Sosyal medya üzerinde kurdukları grup ile hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle, bazen de kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine, hayali olan çocukları bulup gerçekleştirmek isteyen Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri, bu sefer babalarıyla birlikte sokaklarda kağıt, pet şişe ve naylon toplayıp hem ailelerine destek olmak, hem de hayalleri olan bir bisiklete sahip olmak için çalışan iki kardeşin hayalini gerçekleştirdi.Yenişehir ilçesinde kağıt toplayan 2 kardeşe ulaşan Çocuklar Üşümesin Gönüllüsü ve kurucusu Ahmet Eliçin, kendilerinin daha öncesinde bu çocukları bir süre burada takip altına aldıklarını söyledi.

Küçük kardeşlerin bisiklet hayali emek verdikleri konteynerden çıktı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kağıt ve pet şişe toplayan 2 kardeşin bisiklet hayali, Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri tarafından gerçekleştirildi.
Sosyal medya üzerinde kurdukları grup ile hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle, bazen de kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine, hayali olan çocukları bulup gerçekleştirmek isteyen Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri, bu sefer babalarıyla birlikte sokaklarda kağıt, pet şişe ve naylon toplayıp hem ailelerine destek olmak, hem de hayalleri olan bir bisiklete sahip olmak için çalışan iki kardeşin hayalini gerçekleştirdi.
Yenişehir ilçesinde kağıt toplayan 2 kardeşe ulaşan Çocuklar Üşümesin Gönüllüsü ve kurucusu Ahmet Eliçin, kendilerinin daha öncesinde bu çocukları bir süre burada takip altına aldıklarını söyledi. Ne iş yapıyorlar, nasıl yapıyorlar, kazandıkları parayı nereye harcıyorlar diye takip ettiklerini belirten Eliçin, “Daha sonrasında çocukla diyaloğa girdik. Siz kazandığınız parayı ne yapıyorsunuz, okul mu okuyorsunuz, ailenize katkıda mı bulunuyorsunuz diye. Çocuk, ‘Hem ailesine destek amaçlı, hem okul masraflarını karşılamak amacı, aynı zamanda en büyük hayali olan bir bisiklet alabilmek için bu işi yaptığını’ söyledi. Bizler tabi hiçbir şey söylemeden ekip olarak bir proje belirledik. Daha sonrasında bisikleti kendi imkanlarımızla aldık, getirdik hazırladık. Her gün çöp konteynerinden pet şişeleri, karton, naylon toplayan iki kardeşe bu şekilde sürpriz yaptık. Zaten daha sonrası da görüntülerde izlenildiği gibi. Mutlu, yüzlerindeki tebessümü hep birlikte gördük. Her gün gelip burada hayalindeki bisikleti alabilmek için pet şişe toplayıp, karton toplayıp satıyordu. Bizde hayali olan bisikleti kendi emeğiyle, kazancıyla elde edebilmek için her gün geldiği çöp konteynerinde yapmak istedik” dedi.
Bisiklet sürprizi yaşayan kardeşlerden 10 yaşındaki Nasır Veysi, bisiklet hayali olduğunu, ağabeyleri ve ablalarının kendilerine bisiklet aldıkları için hepsine çok teşekkür ettiğini ifade etti.
Gönüllüler, kardeşlerin bisikletle karşılaştıklarında yaşadıkları mutluluk anlarını da cep telefonu kamerasına kaydetti

Küçük kardeşlerin bisiklet hayali emek verdikleri konteynerden çıktı

Küçük kardeşlerin bisiklet hayali emek verdikleri konteynerden çıktı

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