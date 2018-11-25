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Küçük kargaların gün batımı uçuşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 18:08 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, Karaca Dağ zirvesinde gün batımında havalanan küçük kargalar, gökyüzünde görenleri hayran bıraktıran görüntüler oluşturdu.

Küçük kargaların gün batımı uçuşu

Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, Karaca Dağ zirvesinde gün batımında havalanan küçük kargalar, gökyüzünde görenleri hayran bıraktıran görüntüler oluşturdu. Kargalar, güneş batarken, yarım saat boyunca daireler çizerek uçtu.
Küçük kargalar, gün batımında Diyarbakır semalarında yaklaşık yarım saat uçtu. Daireler çizerek uçan kargalar, gökyüzünde görenleri hayran bıraktıran görüntüler oluşturdu. Kargaların bu uçuşu, güneş batıncaya kadar sürdü. Karaca Dağ zirvesinde güzel görüntüler ortaya çıktı. Uzmanlar, 'cüce karga' olarak da bilinen küçük kargaların, sonbahar ve kış mevsimlerinde akşam saatlerinde daireler çizerek uçtuğunu söyledi. Küçük kargaların bazen güvercinlerle de uçtuğu belirtildi.

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Küçük kargaların gün batımı uçuşuKüçük kargaların gün batımı uçuşuKüçük kargaların gün batımı uçuşuKüçük kargaların gün batımı uçuşu

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