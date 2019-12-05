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Küçük karikatüristlerin büyük başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 14:50 | Son Güncelleme

İtalya’da düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışmasında ilk iki sırayı paylaşan Gemlikli küçük karikatüristler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.İtalya’da iki yılda bir düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden katılanların olduğu Uluslararası Karikatür Yarışmasına bu yıl 60 ülkeden 500 kadar genç çizer, ortalama 1200 eserle iştirâk etti.

Küçük karikatüristlerin büyük başarısı

İtalya’da düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışmasında ilk iki sırayı paylaşan Gemlikli küçük karikatüristler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.
İtalya’da iki yılda bir düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden katılanların olduğu Uluslararası Karikatür Yarışmasına bu yıl 60 ülkeden 500 kadar genç çizer, ortalama 1200 eserle iştirâk etti. Bu yıl ana teması barış, hoşgörü, ırkçılıkla mücadele, insanlar arasında dayanışma ve insan haklarının savunulması olarak belirlenen yarışmaya bu yıl adeta Türkiye damga vurdu. Yarışmaya Bursa Gemlik’ten katılan
Ali Kütük Ortaokulu öğrencisi ve aynı zamanda da BUSMEK Karikatür Atölyesi kursiyeri Arif Tozcuer, birincilik ödülünün sahibi oldu. Aynı yarışmada ikinci bir sürpriz de yine yarışmaya Gemlik’ten katılan Halit Paşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşe Berra Arıdil’den geldi. Aynı zamanda BUSMEK Paşa Konağı Kurs Merkezindeki Karikatür Atölyesine üç yıldır devam etmekte olan Ayşe Berra Arıdil de uluslararası karikatür yarışmasının ikincisi oldu.
Bursa’ya çifte mutluluk yaşatan küçük karikatüristler, başarılarını Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile paylaştı. Her iki önceyi, ailelerini ve öğretmenlerini kutlayan Başkan Aktaş, “Bu ve benzeri başarılar ülkemizin ve şehrimizin tanıtımı için de önemli bir araç. Birinci ve ikincinin Bursa’mızdan çıkması bizim için önemli ve değerli. Ben iki kardeşimizi de tebrik ediyorum” dedi.

Küçük karikatüristlerin büyük başarısı

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