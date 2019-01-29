İSTANBUL (AA) - ÜNAL GÜNDOĞDU - Müzik öğretmeninin tavsiyesi üzerine Karadeniz kemençesi öğrenmeye başlayan ve kısa sürede ilerleyip ezgiler çıkartan 10 yaşındaki Galatasaray Ortaokulu öğrencisi Şevval Kabahasanoğlu, taraftarı olduğu Trabzonspor tribünlerini kemençesiyle coşturmak istiyor.

Trabzonlu Mehmet-Emine Kabahasanoğlu çiftinin çocukları Şevval Kabahasanoğlu'nun yeteneğini fark eden müzik öğretmeni, onu Karadeniz müziğinin en önemli enstrümanı kemençeye yönlendirdi.

Kısa sürede kemençe öğrenen ve ezgiler çıkarmaya başlayan Kabahasanoğlu, Galatasaray Ortaokulu'ndan arkadaşlarının da ilgi odağı haline geldi. Şevval, boş zamanlarında Ümraniye Trabzon Yomralılar Derneğinde kemençe çalıyor, horon oynuyor.

Şevval Kabahasanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor taraftarı olduğunu belirterek, "Trabzonspor'un müsabakadan galip geldiği her maç sonrası evde kemençe çalıyorum. En büyük hayallerimden biri Trabzonspor maçında kemençe çalmak." ifadelerini kullandı.

En büyük desteği ailesinden gördüğünü anlatan minik Şevval, arkadaşlarının da kemençeye ilgi duyduğunu, bunun da kendisini mutlu ettiğini söyledi.