Küçük Kerim'in hayali, gerçek oldu

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR merkeze bağlı Özyayla köyünde yaşayan ve itfaiyeci olmak isteyen kısmi görme engelli ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Kerim Türkmen’in (7) hayali gerçek oldu. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, itfaiye aracı ile ziyaret ettikleri Kerim’i evinden alıp, itfaiyeci kıyafetleri giydirerek okuluna götürdü. Kerim bir süreliğine de olsa onun bir itfaiye personeli olarak çalışmasını sağladı.

Özyayla Köyü İlkokulu 1'inci sınıf öğretmeni Ayşe Demirel, bir arkadaşı ile konuşurken öğrencisi kısmi görme engelli öğrencisi Kerim Türkmen’in en büyük arzusunun, gelecekte bir itfaiye eri olmak istediğini aktarmasının ardından konu Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e iletildi. Belediye Başkanı Seçen de İtfaiye Müdürlüğü’nden bir ekibi, itfaiye aracı ile birlikte minik Kerim Türkmen için görevlendirdi. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kerim Türkmen’i evinin önünden İtfaiye aracıyla aldı, kıyafetini giydirdi ve öğrenim gördüğü okula götürdü. İtfaiye aracında siren çalarak okuluna ulaşan Kerim’i arkadaşları okul kapısında karşıladı. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, daha sonra Kerim’in sınıf arkadaşlarına da itfaiye giysileri giydirdi ve yaptıkları çalışmalara ilişkin olarak bilgiler verdi. Daha sonra okul bahçesinde yangın hortumunu kullanarak itfaiye eri ağabeyleri ile birlikte su sıkan Kerim’in sevinçli olduğu gözlendi.

OĞLUMUN EN BÜYÜK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Küçük Kerim'in annesi Aysel Türkmen, kendilerine böyle bir imkan sunduğu için Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve İtfaiye Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Kerim’in en büyük hayalinin gelecekte itfaiye eri olmak olduğunu söyleyen Türkmen, “Oğlum Kerim, oyun oynadığı bahçemizde kontrollü bir şekilde ateş yakar, sonra da yaktığı ateşi söndürüp 'Ben itfaiyeci olacağım anne' derdi. Bugün oğlumun hayali gerçekleşti. Emeği geçenlere teşekkür ederim” derken, baba Sami Türkmen de 7 yaşındaki Kerim’in telefon ile sürekli itfaiye oyunu oynadığını söyledi.