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  4. Küçük kız 24 saat sonra böyle kurtarıldı

Küçük kız 24 saat sonra böyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 21:43 | Son Güncelleme

Elazığ’daki 6.8’lik depremde yıkılan binanın enkazında çalışma yapan ekipler 24 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğunu kurtardı.Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışma başlattı.

Elazığ’daki 6.8’lik depremde yıkılan binanın enkazında çalışma yapan ekipler 24 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğunu kurtardı.
Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışma başlattı. Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan bir binada çalışma yapan ekipler, 5 yaşındaki kıza ulaştı. Küçük kız 24 saat sonra beton yığının arasında oluşturulan tünelden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan küçük kız hastaneye kaldırıldı.

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