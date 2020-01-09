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  4. Küçük kız 4'üncü katın dış cephesine çıktı: Tehlikeli anlar kamerada

Küçük kız 4'üncü katın dış cephesine çıktı: Tehlikeli anlar kamerada

DÜNYA HABERLERİ  | 09.01.2020 14:51 | Son Güncelleme

İspanya?ya bağlı Kanarya Adaları?nda küçük bir çocuk, binanın 4?üncü katında pencereden dış cepheye çıkarak duvardaki çıkıntı üzerinden balkona doğru yürüdü.

İspanya, (DHA)- İspanya?ya bağlı Kanarya Adaları?nda küçük bir çocuk, binanın 4?üncü katında pencereden dış cepheye çıkarak duvardaki çıkıntı üzerinden balkona doğru yürüdü. Balkona giremeyen küçük çocuk daha sonra geri yürüyerek çıktığı pencereden içeri girdi. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, Kanarya Adaları?nda biri olan Tenefire adasındaki Adeje kasabasında meydana geldi. Bir görgü tanığı tarafından kayda alınan görüntülerde, küçük bir çocuğun binanın 4?üncü katında pencereden dış cepheye çıkıp, buradaki çıkıntı üzerinden balkona doğru yürüdüğü görüldü. Dış cepheden balkona giremeyen küçük çocuk daha sonra geri dönecek pencereden içeri girdi. Ayrıca görüntülerde, binada korkuluk veya herhangi bir güvenlik önleminin bulunmadığı görüldü.
Yerel medya, geçen cumartesi meydana gelen olayda ailenin Finlandiya?dan tatil yapmak için Kanarya Adaları?na gelen turistler olabileceğini ve ailenin, polis durumdan haberdar olana kadar adayı terk etmiş olabileceğini yazdı.

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