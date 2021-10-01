Küçük kız adeta dehşeti yaşadı! Sokakta oynadığı sırada otomobil böyle çarptı

Kaza, dün akşam saatlerinde Akçakale ilçe merkezinde meydana geldi.

KALKIP EVİNE GİTTİ

İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan ismi öğrenilemeyen bir kız çocuğuna, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı. Çarpmanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, çocuk ise kısa süre sonra ayağa kalkarak evine gitti.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazaya karışıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

