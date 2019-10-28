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Küçük kız, arkadaşını kurtarmak için timsahla güreşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

Küçük kız, arkadaşını kurtarmak için timsahla güreşti

Zimbabve'de 11 yaşında bir kız çocuğu, arkadaşının hayatını kurtarmak için timsahın sırtına atladı.

Stuff.co.nz sitesinin haberine göre, Zimbabve'nin en büyük ikinci kenti Bulawayo'nun kuzeybatısındaki Hwange kasabasında 11 yaşındaki Rebecca Munkombwe, 9 yaşındaki Latoya Muwani'yi yemeye çalışan timsahın sırtına atlayarak arkadaşının hayatını kurtardı.

Latoya'nın çığlıklarının ardından arkadaşının timsah tarafından ısırıldığını gördüğünü söyleyen Rebecca, hayvanın üzerine atlayarak parmaklarını timsahın gözlerine soktuğunu söyledi.

Rebecca, bu hamlesinin ardından timsahın Latoya'yı bıraktığını ve olayı küçük yaralarla atlatan arkadaşını banka taşıdığını belirtti.

Parmaklarıyla timsahın gözlerini oyduğunu söyleyen Rebecca, "Latoya'nın çığlıklarını duyduğumuzda sudan yeni çıkmıştık. Timsahın üstüne atladım. Gözlerine parmaklarımı sokmadan önce ellerimle de vurmaya başladım." diye konuştu.

Latoya'nın babası Fortune Muwani, kızının hayatta kalmasının "mucize" olduğunu belirterek "Rebecca'nın bunu nasıl başardığını bilmiyorum ama Tanrı'ya minnettarım." dedi.

Belediye meclisi üyesi Steve Chisose de su kaynağı sorununun çok sayıda kişiyi savunmasız bıraktığını ve şartların insanları timsahların yaşadığı suları kullanmaya zorladığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
timsah Zimbabve

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