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Küçük kız çocuğu kullanarak turistlerin çantalarını çalan çete çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 12:55 | Son Güncelleme

İstanbul’da Süleymaniye Camii, AVM ve sosyetik semtlerde turistik ziyaret için gelen yabancı uyruklu vatandaşların çantalarını çalarak kayıplara karışan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul’da Süleymaniye Camii, AVM ve sosyetik semtlerde turistik ziyaret için gelen yabancı uyruklu vatandaşların çantalarını çalarak kayıplara karışan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, şüphelilerin hırsızlık için küçük bir kız çocuğu kullandığı ortaya çıktı.
İstanbul’da mayıs ile ağustos ayları arasında turistik ziyaret için ülkeye gelen yabancı uyruklu vatandaşların, Süleymaniye Camii, AVM ve çeşitli semtlerdeki kafeteryalarda çantaları çalındı. Bu şekilde 6 olayın yaşanması ve Çin, İsveç, Rus ve Azeri turistlerin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olayların yaşandığı yerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin eşkallerini belirledi. Sadece turistleri hedef aldıklarını ve toplamda yaklaşık 20 bin lira, altın zincir ve bilezik ile cep telefonlarını, pasaportlarını çaldıkları öğrenildi. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Küçük kızı hırsızlık için kullandılar
Görüntülerde, caminin içinde fotoğraf çeken turistlerin yanına yaklaşan şüpheliler, bir anlık dalgınlığından faydalanıp çantasını çalıyor. Bir AVM’deki kafeteryada ise şüpheliler soğukkanlı bir şekilde turistlerin yanına yaklaşıp yan masadaki çantayı alıyor. Mağazadaki bir başka görüntüde ise hırsızlar küçük bir kızı kullanarak cep telefonu çalıyor.

Turistlerin kabusu çete tutuklandı
Çalışmaları daha da derinleştiren polis, eşkalini tespit ettiği baş şüpheli Haydar C.’yi (20) buldu. Yanındaki şahısların da Elif Ş. (25), Asya T. (31) ve Deniz T. (27) olduklarını belirledi. Adreslerinin belirlenmesi üzerine harekete geçen polis, geçtiğimiz 25 Ağustos’ta Esenyurt’ta Haydar ile Elif’i, Bakırköy’de ise Asya ile Deniz’i yakalayarak gözaltına aldı.
Şubeye götürülerek işlemleri tamamlaman şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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