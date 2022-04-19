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  4. Küçük kız çocuklarını videoya alıp TikTok'tan paylaşan Pakistanlı Shafkat Ali yakayı ele verdi! Operasyon düzenlendi

Küçük kız çocuklarını videoya alıp TikTok'tan paylaşan Pakistanlı Shafkat Ali yakayı ele verdi! Operasyon düzenlendi

19.04.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde TikTok isimli sosyal medya platformunda paylaştıkları videolarla tepki çeken Afgan ve Pakistanlı mültecilere tepkiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Ümraniye ilçesinde evlerinin önünde oynayan çocukları videoya çekip TikTok'tan paylaşan Pakistanlı Shafkat Ali yakayı polis tarafından yakalandı.

Gelen bilgilere göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Ümraniye'de Pakistanlı göçmen Shafkat Ali'yi yakaladı. Düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan Pakistanlı göçmenin mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Başta Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bu görüntülere tepki göstermişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da mecliste gerçekleştirdiği grup toplantısında mülteci konusunu değerlendirdi.

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'SURİYELİLER BAYRAMDA GİDECEK GERİ GELECEK'

Milyonlarca Suriyeli ve Afgan'ın Türkiye'de yaşamasının insanlara rahatsızlık verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, 'Sayın Bahçeli. Suriyeliler bayramda vatanlarına gidecek sonra geri gelecek. Bizim sınırlarımızı yol geçen hanına çeviren kişi de Süleyman Soylu'dur. Onun tek derdi uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmek. Adam ne yapsın zaman bulamıyor.'

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Afganistan Pakistan
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