Küçük kız çocuklarını videoya alıp TikTok'tan paylaşan Pakistanlı Shafkat Ali yakayı ele verdi! Operasyon düzenlendi

Gelen bilgilere göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Ümraniye'de Pakistanlı göçmen Shafkat Ali'yi yakaladı. Düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan Pakistanlı göçmenin mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Başta Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bu görüntülere tepki göstermişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da mecliste gerçekleştirdiği grup toplantısında mülteci konusunu değerlendirdi.

'SURİYELİLER BAYRAMDA GİDECEK GERİ GELECEK'

Milyonlarca Suriyeli ve Afgan'ın Türkiye'de yaşamasının insanlara rahatsızlık verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, 'Sayın Bahçeli. Suriyeliler bayramda vatanlarına gidecek sonra geri gelecek. Bizim sınırlarımızı yol geçen hanına çeviren kişi de Süleyman Soylu'dur. Onun tek derdi uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmek. Adam ne yapsın zaman bulamıyor.'



