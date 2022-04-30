Küçük kız dehşeti yaşadı! Bacağından ısırarak dışarı götürmeye çalıştı

Şırnak Cizre'de 5 yaşındaki bir çocuk dehşeti yaşadı. Oturdukları apartmanın koridorunda oynarken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve dışarı sürüklenirken ablasının kurtardığı küçük çocuk yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Cizre ilçesi Dirsekli konutlarında öğlen saatlerinde, oturdukları apartmanın koridorunda oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan E.B., yaralandı. Ailesi tarafından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk burada yapılan tedavisi ve kuduz aşısından sonra taburcu edildi.

BACAĞINDAN ISIRARAK DIŞARI GÖTÜRMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde E.B., köpeğin saldırısından kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışıyor ancak köpek bacağından ısırarak sürükleyip dışarı götürmeye çalışıyor. O sırada E.B.'nin bağrışmalarını duyan ablasının gelmesiyle köpek kaçıyor.

Kaynak: DHA

