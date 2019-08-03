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Küçük kız insan yüzlü örümceğe gözü gibi bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 13 yaşındaki Mürüvet Akkız’ın, evlerinin bahçesinde çiçek sularken bulduğu insan yüzlü sarı renkli örümcek görenleri hayrete düşürüyor.İlçeye bağlı Cemalpaşa Mahallesi’nde yaşayan Mürüvet Akkız isimli küçük kız, evlerinin bahçesinde çiçek sularken bir yaprağın üzerinde sarı renkli gövdesi insan yüzünü anımsatan bir örümcek gördü.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 13 yaşındaki Mürüvet Akkız’ın, evlerinin bahçesinde çiçek sularken bulduğu insan yüzlü sarı renkli örümcek görenleri hayrete düşürüyor.
İlçeye bağlı Cemalpaşa Mahallesi’nde yaşayan Mürüvet Akkız isimli küçük kız, evlerinin bahçesinde çiçek sularken bir yaprağın üzerinde sarı renkli gövdesi insan yüzünü anımsatan bir örümcek gördü. Örümceği bir kutunun içerisine koyarak korumaya alan küçük kız örümceği dedesine ve annesine gösterdi.
Daha önce böyle bir örümceğe rastlamayan Mürüvet Akkız’ın annesi Arzu Akkız kızının bulduğu örümceği internette araştırmaya başladı. Akkız, örümceğin Latince adı "thomisus onustus" olan ve insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği olduğunu öğrendi. Bulduğu yengeç örümceğinin Türkiye’de çok nadir görüldüğünü öğrendiğini belirten Mürüvet Akkız, "Bahçeye çıkmıştım. Çiçeklerimi suluyordum. Bir yaprağın üzerinde sarı renkli bu örümceği gördüm. Önce rengi dikkatimi çekti daha sonra ise insan yüzünü andıran görüntüsü dikkatimi çekti. Bir kutuya koydum dedeme ve anneme gösterdim” dedi.
Daha önce hiç böyle bir örümcek görmediğini belirten küçük kızın dedesi Osman Akkız ise “İlk defa böyle bir örümcek görüyorum. Rengi sarı şöyle bir bakarsan gövdesi insan yüzüne benziyor. Ben ilk defa görüyorum” şeklinde konuştu.
Bulduğu insan yüzlü örümceğe gözü gibi bakan küçük kız örümceği doğal ortamına bırakacağını söyledi.

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