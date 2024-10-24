Küçük kız ipe asılı bulundu, istismar çıktı! 'Sehven' denilip 2. raporda değiştirildi... Bakanlık harekete geçti: İtiraz sonrası dosya tekrar açıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 Ocak 2024'te meydana gelen olayda 8 yaşındaki Şeyma, evinin bahçesindeki direkteki ipe asılı şekilde bulundu. Küçük kız çocuğu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kalbi iki kez durdu. Doktorların müdahalesiyle küçük Şeyma tekrar hayata döndürüldü fakat konuşma yetisini kaybetti ve yatağa bağımlı hale geldi. Dehşete düşüren olayda korkunç detaylar ortaya çıktı.

2. KEZ ADLİ TIP RAPORU HAZIRLANDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Diyarbakır Adli Tıp Kurumunca olay yerinden ve 1'i çocuk, 3 erkek kıyafetlerinde inceleme gerçekleştirildi. İlk adli tıp raporunda kıyafetlerde ve küçük kızın genital bölgesinde sperm tespit edildi. Fakat ilk adli tıp raporu hatalı bulundu çıktı ve genital bölgesinde sperm bulunduğunun sehven yazıldığının anlaşıldığı ifade edilip, 2. kez alınan raporda istismara rastlanmadığı adli tıp raporuyla soruşturma dosyasına gönderildi.

Soruşturmada küçük kız çocuğunun istismara uğradığına dair başka delil elde edilemedi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla alakalı takipsizlik kararı verildi. Kararda "Olay günü mağdur ile aynı evde bulunan annesinin ve kardeşlerinin beyanları ile olayın meydana geldiği yerin özellikleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde, mağdurun oyun oynarken bahçelerindeki direkte asılı halde bulunan ipi oyun maksadıyla boynuna dolaması sonucunda olayın gerçekleştiği değerlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

BAKANLIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Olayın gündem olması sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti ve karara itiraz etti. Ardından soruşturma dosyası yeniden açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şeyma'nın Bakanlık gözetimine alındığını duyurdu.

BAKANLIK GÖZETİMİNE ALINDI

Göktaş açıklamasında "Batman’ın Kozluk ilçesinde Şeyma kızımıza yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada verilen takipsizlik kararı, Bakanlığımızın itirazı üzerine kaldırılarak soruşturma yeniden başlatılmıştı. Bugün itibarıyla Şeyma kızımız Bakanlığımızın gözetimine alınmış ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmek üzere hastaneye nakledilmiştir” ifadelerini kullandı.