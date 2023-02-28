Küçük kız kapısı açık minibüsten böyle düştü! Farkına bile varmadı, yoluna devam etti

Umman’ın kuzeyindeki Nizwa eyaletinde küçük bir kız, okul çıkışı bindiği minibüsten hareket halindeyken yola düştü.

Çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, minibüsün kapısı açık halde seyir ettiği ve minibüs sürücüsünün küçük kızın düşmesine aldırış etmeden yoluna devam ettiği görüldü. Kazanın ardından bir süre yerde hareketsiz kalan küçük kızın yardımına çevredeki diğer öğrenciler koşarken, kızın ayağa kalkmakta zorlandığı görüldü. Kazanın görüntüleri sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Al Dakhiliyah Valiliği Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın yakından takip edildiği belirtilerek, küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

(İHA)

