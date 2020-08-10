Küçük kız midesi, bağırsak ve karaciğeri dışarıda yaşıyor

Çift, hamilelik esnasında bebeklerinde karın duvarının oluşmaması halinde ortaya çıkan durum olan eksomfalos olduğunu öğrendi. Doktorlar hamileliği sonlandırabileceklerini söylemesine rağmen Cambridge’den Kelly ve Sean hamileliğin sürmesine karar verdi. Şu an yaklaşık iki yaşında olan Laurel’in midesi, karaciğeri ve bağırsakları hala vücudunun dışında. Bu durumdaki bebeklerin çoğunda organlar bebeğin vücuduna yeniden yerleştiriliyor. Ancak Laurel’in eksomfalosu alışılmışın dışında bir büyüklüğe sahip olması nedeniyle doktorlar bu işlemi ancak küçük kız üç yaşına geldiğinde yapabilecek. Laurel’in karnındaki şişlik, iç organların desteklenmesi için ebevenyleri tarafından bandajla sarılıyor. Organların etrafında oluşan deri sayesinde Laurel yaşıtları gibi yemek yiyebiliyor, tuvalete gidebiliyor. Ancak eksomfalosta meydana gelebilecek herhangi bir yarada kapanma olmayacağı için ebeveynleri küçük kıza ekstra dikkat etmek zorunda. Yenidoğan ünitesinde bebek bakımı konusunda ebeveynlere gönüllü olarak destek veren anne Kelly “Laurel’e hamileliğim sırasında nasıl pozitif kalabildiğimizi düşündükçe şaşırıyorum. Gerçekten doğumdan sağ çıkamayacak gibi görünüyordu, ama umudumuzu asla yitirmedik. Kendimizle gurur duyuyorum. Laurel gerçek bir ilham hikayesi ve bizi her gün büyülüyor” dedi.

LAUREL'İN ULTRASON GÖRÜNTÜSÜ Çift, Ekim 2017’de ilk çocuklarını beklediklerini öğrendiklerinde çok heyecanlanmıştı. Ancak 12. haftada yapılan taramada hayatlarını değiştiren o haberi aldılar. Kelly yaşadıklarını “Organların vücudun dışında geliştiğini söylediklerinde bunun mümkün olabileceğine inanamamıştım” dedi. Gebeliğin erken döneminde bağırsak, göbek kordonu içinde gelişir ve genellikte birkaç hafta sonra karnın içine doğru hareket eder. Eksomfalosta ise bağırsaklar göbek kordonunun içinde ancak karnın dışında kalır. LAUREL DOĞDUĞUNDA... Doktorlar Laurel’in ayrıca spinal deformasyonu olduğuna inanarak çifte hamileliği sonlandırmayı teklif etti. Kelly hamileliği sonlandırma teklifi hakkında “Bunu duyunca kulaklarımıza inanamadık. İnsanlar bize sürekli ‘Yine bebek sahibi olabilirsiniz’ diyordu, ancak biz başka bir bebek istemedik. Bu bebeğe aşık olmuştum ve onun için her şeyi yapabileceğimizi biliyordum” dedi. Kelly her iki haftada bir taramaya girerek doğmamış bebeğinin gelişimini izledi. Kelly ve Sean yeni doğan bebekleriyle birlikte



Eksomfalos, bebekte başka sorunların da olabileceğine işaretti, bu nedenle anneye başka testler de yapıldı. Laurel’in doğumundan üç hafta önce doktorlar eksomfalosun olması gerekenden iki kat büyük olduğunu keşfetti ve bebeğin hayatta kalamayacağını söyledi. “Bu haberi almak bizi alt üst etti. Doktorlar bebeğin hayatta kalma ihtimalinin çok zayıf olmasına rağmen onu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Oldukça korkmama rağmen içimden bir ses her zaman bana ‘Kötü bir şey olmayacak’ diyordu” diyen Kelly Haziran 2018’de sezaryen doğum yaptı. Doktorlar Kelly ve Sean’ı doğum sonrasında bebeklerinin ağlamasını duymayacakları konusunda uyardığını söyleyen Kelly “Ağlamasını duymak bizim için büyük bir rahatlamaydı ve o andan itibaren kızımın bir savaşçı olduğunu anladık” dedi. Laurel, doğduğunda 3.3 kg ağrlığındaydı ve doğar doğmaz ventilatöre alındı. Laurel üç yaşına geldiğinde operasyon geçirecek

Doğumdan yedi saat sonra kızlarıyla ilk kez bir araya geldiklerini söyleyen Kelly “Karnında bir bandaj vardı. Onun çok farklı görüneceğini biliyorduk ama görünümü bizi hiç korkutmadı” dedi.