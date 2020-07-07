HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Küçük kız video oyunu oynarken ailesini iflas ettirdi

Küçük kız video oyunu oynarken ailesini iflas ettirdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

11 yaşındaki küçük kız video oyunu için babasından 5 pound’luk harcama izni istediğinde, Steve Cumming kredi kartı bilgilerini vermekte sakınca görmemişti. Ancak küçük kızın 5 Pound’luk oyun içi eşya ile yetinmediği ve 4600 pound daha harcadığını kredi kartı ekstresi ile karşılaştığında fark etti.

Küçük kız video oyunu oynarken ailesini iflas ettirdi

Roblox isimli oyunda arkadaşları ile beraber oyun oynayan 11 yaşındaki kız, oyunda satın aldığı eşyalar için gerçek para ödediğini bilmediğini iddia etti ama bu bilgi 37 bin dolarlık faturayı değiştirmiyordu.

Steve Cumming bankasını arayıp kredi kartını ödemelere kapattırdı. Ardından oyun firması ile telefonda konuşup durumu anlattı. Firmanın yetkilileri ise hesapları inceleyip 4600 poundluk harcamayı fazla bulunca parayı mağdur babaya geri iade etmeye karar verdiler.

Ancak bu geri iade süreci zaman alacağı için Steve Cumming ailesinin bu yaz yapacağı tatili iptal etme kararı aldı.

Roblox dünya çapında 100 milyon oyuncusu bulunan multiplayer bir oyun. Çocuklar arasında çok popüler olan ücretsiz oyunun gelir modeli ise uygulama içi satın almalardan oluşuyor.

Mağdur İngiliz Baba Steve Cumming, her şeyden habersiz evinde oturmuş dizi film seyredip pandemi hafiflediğinde yazın çıkacakları tatilin hayalini kurarken, 11 yaşındaki küçük kızı odasında kredi kartıyla video oyunlarından 37 bin liralık alışveriş yapıyordu!

YÜZLERCE KEZ SATIN ALMIŞ

Babanın ifadesine göre, küçük kız, bir ay içinde 0.99 pound ile 9.99 pound arasında yüzlerce satın alma gerçekleştirmiş. Baba ise ancak kredi kartı ekstresi eline geçtiğinde bunları fark etmiş.

Ülkemizde de çocuklar anne babalarının kredi kartları üzerinden satın almalar gerçekleştirebiliyor ve ebeveynlerini mağdur edebiliyorlar. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için kredi kartınızdaki her harcamanın SMS olarak anında haber verildiği uyarı sistemlerini bankanın web veya mobil uygulaması üzerinden kurmanızı tavsiye ediyoruz.

Okullar ne zaman açılacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Akıllı telefonlarda dev güvenlik açığı!Akıllı telefonlarda dev güvenlik açığı!
Ceza ve Tevkifevleri personelinin tayin sonuçları açıklandı!Ceza ve Tevkifevleri personelinin tayin sonuçları açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Kabine değişikliği olacak mı?

Kabine değişikliği olacak mı?

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Samsung'un yeni akıllı telefonu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

Samsung'un yeni akıllı telefonu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iOS 14 Public Beta için geri sayım başladı

Yeni iOS güncellemesi için geri sayım başladı!

Play Store’dan silmeniz gereken zararlı uygulamalar

Adete kene gibi yapışıyorlardı, Google hepsini kaldırdı!

Kuzey Kore hacker saldırısı ile kredi kartı bilgilerinin peşine düştü

Kuzey Kore bu kez hacker'larıyla saldırdı!

Google’ın topladığı veriler silinebilir mi?

Google’ın topladığı veriler silinebilir mi? İşte cevabı

Hindistan Zoom ile rekabet edecek uygulamayı piyasaya sürdü

Hindistan'dan Zoom'a rakip!

OnePlus veri açığı birçok kullanıcıyı etkiledi

Akıllı telefonlarda dev güvenlik açığı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.