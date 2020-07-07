Küçük kız video oyunu oynarken ailesini iflas ettirdi

Roblox isimli oyunda arkadaşları ile beraber oyun oynayan 11 yaşındaki kız, oyunda satın aldığı eşyalar için gerçek para ödediğini bilmediğini iddia etti ama bu bilgi 37 bin dolarlık faturayı değiştirmiyordu.

Steve Cumming bankasını arayıp kredi kartını ödemelere kapattırdı. Ardından oyun firması ile telefonda konuşup durumu anlattı. Firmanın yetkilileri ise hesapları inceleyip 4600 poundluk harcamayı fazla bulunca parayı mağdur babaya geri iade etmeye karar verdiler.

Ancak bu geri iade süreci zaman alacağı için Steve Cumming ailesinin bu yaz yapacağı tatili iptal etme kararı aldı.

Roblox dünya çapında 100 milyon oyuncusu bulunan multiplayer bir oyun. Çocuklar arasında çok popüler olan ücretsiz oyunun gelir modeli ise uygulama içi satın almalardan oluşuyor.

Mağdur İngiliz Baba Steve Cumming, her şeyden habersiz evinde oturmuş dizi film seyredip pandemi hafiflediğinde yazın çıkacakları tatilin hayalini kurarken, 11 yaşındaki küçük kızı odasında kredi kartıyla video oyunlarından 37 bin liralık alışveriş yapıyordu!