Küçük kıza 30 kişi tecavüz etmişti! Yeni gelişme yaşandı

Son gelişmelerle birlikte olayda şüpheli sayısı 11’e yükseldi. Geçen hafta yakalanan 27 yaşındaki iki adamın baş şüpheli olduğu belirtilirken, yaşları 17 olan 9 kişinin de bu hafta gözaltına alındığı bildirildi.

30 KİŞİ TARAFINDAN CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

16 yaşındaki kız çocuğunun 12 Ağustos’ta Red Sea Otel’de arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra otel odasında 30 kişi tarafından cinsel istismara uğradığı belirtildi.İsrail polisi, pazar günü yaptığı açıklamada, cinsel istismarı gerçekleştiren 11 kişi ve otel sorumlusunun gözaltına alındığını duyurdu. 11 şüpheliden dokuzunun henüz reşit olmadığı açıklanırken diğer şüphelilerin tutuklanması için soruşturma devam ediyor.

BİR ÇOK KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Başbakan Benyamin Netanyahu ise, toplu cinsel istismar olayını "insanlığa karşı işlenmiş suç" olarak nitelendirdi. Netanyahu suçluların bir an önce yargılanmasını istedi. Olayın ardından bir grup kadın "cinsel istismara karşı birlik olalım" sloganları atarak, ülkenin çeşitli yerlerinde eylem düzenledi.

