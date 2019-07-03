HABER

Küçük kıza cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 09:43 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Torbalı ilçesinde, eşinin kuzeninin kızı İ.M.'ye (11) nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Gökhan B. (41), karar duruşmasında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Küçük kıza cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis cezası

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, eşinin kuzeninin kızı İ.M.'ye (11) nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Gökhan B. (41), karar duruşmasında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kocasından boşanan H.M. geçen yıl mayıs ayında, işe gitmek için evden çıkıp, o dönem 10 yaşında olan kızı İ.M. ile 8 yaşındaki oğlu H.M.'yi, evde yalnız kalmamaları için kuzeni S.B.'nin, Torbalı'nın İnönü Mahallesi'ndeki evine bıraktı. Ancak S.B. bir süre sonra komşusuna gitmek için evden çıktı. S.B.'nin kocası Gökhan B., iki kardeş İ.M. ve H.M. ile evde yalnız kaldı. İddiaya göre, Gökhan B. bu durumu fırsat bilip, başında bit olduğunu söylediği İ.M.'yi banyoya götürerek yıkamak istedi. Gökhan B., bir süre direnen İ.M.'ye banyoda nitelikli cinsel istismarda bulundu.
ÖĞRETMENİ DAVRANIŞLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİ FARK ETTİ
Ayrancılar Mahallesi'ndeki ilkokulda dördüncü sınıfta okuyan İ.M.'nin rehber öğretmeni, öğrencisinin davranışlarında bir gariplik sezdi. Öğretmenin konuşmak için odasına çağırdığı İ.M., başından geçenleri anlattı. Durum, okul yönetimi tarafından jandarmaya bildirildi ve ardından soruşturma başlatıldı. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alınan İ.M.'ye, burada ayrıca fiziki muayene de yapıldı. Çıkan raporda, livata bulgusuna rastlandı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Gökhan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İYİ HALDEN 15 YIL
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen yıl temmuz ayında sanık Gökhan B. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan hazırladığı iddianame, İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bir yıldır süren davanın son duruşmasına, tutuklu sanık Gökhan B., küçük kızın annesi H.M. ve tarafların avukatları katıldı. Son savunmasını yapan Gökhan B., suçlamaları kabul etmeyerek, beraatine karar verilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gökhan B.'yi 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 15 yıla düşürdü.

FOTOĞRAFLI

Küçük kıza cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis cezası

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Serinlemek için girdiği gölette boğulduSerinlemek için girdiği gölette boğuldu
Balıkesir’de jandarma 23 kilo esrar ele geçirdiBalıkesir’de jandarma 23 kilo esrar ele geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

İsrail'de tehlikeli gerginlik! Onlarca polis yaralandı!

İsrail'de tehlikeli gerginlik! Onlarca polis yaralandı!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.