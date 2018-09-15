HABER

Küçük kıza çıplak fotoğrafla şantaj iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 13:57 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, sosyal medya üzerinden tanıştığı 16 yaşındaki B.A.'ya çıplak fotoğrafla şantaj yapıp ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan A.A. (20) suç vasfının değişme ihtimali göz önünde tutularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Küçük kıza çıplak fotoğrafla şantaj iddiası!

Geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen olayda iddiaya göre B.A., evden kaçtı. Daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden arkadaş olduğu A.A., ile buluşan B.A., Bartın iline arkadaşlarının yanına gideceğini, otobüsü kaçırdığını ve kalacak yerinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine A.A., B.A.’yı babaannesinin de oturduğu evin alt katına götürdü.

Burada geceyi birlikte geçiren ikili, bir gün sonra B.A.’nın Bartın’a gitmesiyle ayrıldı. B.A., olaydan yaklaşık 2 hafta sonra A.A.’nın kendisine sosyal medya üzerinden gönderdiği çıplak fotoğrafları göstererek ‘Benimle ilişkiye girmezsen bunları ailene gösteririm’ dediğini ve zorla ilişkiye girdiğini ileri sürerek A.A.’dan şikayetçi oldu. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla A.A., polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

"İLİŞKİYE GİRMEDİK"

Davanın ilk duruşması Zonguldak 1’inci Ağır Ceza mahkemesinde dün görüldü. Tutuklu sanık A.A., mahkemede verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Sosyal medya üzerinden tanıştık. Birbirimize fotoğraf attık. O bana kafası gözükmeyen çıplak fotoğraflarını da gönderdi. Bir süre konuşmadık. Bir süre sonra beni aradı buluşmak istediğini ve Zonguldak’ta olduğunu söyledi. Buluştuğumuzda yanında valizi olduğunu gördüm. Bartın’a gideceğini ve otobüsü kaçırdığını geceyi geçirecek yerinin olmadığını belirtti. Ben de bunun üzerine sokakta kalmasın diye hava kararınca babaannemin evinin alt katındaki boş yere götürdüm. Orada geceyi birlikte aynı koltukta geçirdik. Zaten yatacak başka yer de yoktu. Ancak ilişkiye girmedik" dedi.

Bunun üzerine hakim, ‘Aynı yatakta yattınız ancak aranızda hiçbir şey geçmedi öyle mi? Burada adli rapor da var buna ne diyeceksin?’ diye sordu. Sanık A.A., “Ben uyudum. Onun telefonu yoktu zaten. Benim telefonumu alarak gece geç saatlere kadar Bartın’daki arkadaşıyla mesajlaştı. Aramıza kesinlikle cinsel birleşme olmadı" dedi.

ag

"İLK CİNSEL DENEYİMİNİ BAŞKA BİR KİŞİYLE YAŞADI"

Sanık A.A.’nın avukatı mahkeme heyetine sunduğu delillerde mağdurenin sık sık evden kaçtığını ve aynı şekilde 3 davasının daha bulunduğunu, raporun ise aynı dosyalarda da aynı şekilde mevcut olduğunu, mağdurenin Bartın’a gittikten 2 hafta sonra şikayette bulunduğunu belirterek, “B.A., Bartın’da başka bir erkek arkadaşının evinde kalırken, o evdeki annenin polisi arayarak ihbar etmesi üzerine bulundu. Ayrıca B.A.’nın aynı şekilde 3 davası daha var ve bahse konu rapor bu dosyalarda da var. İlk cinsel deneyimini bu davalardan birindeki ifadesinde başka bir kişiyle yaşadığını söylemiştir" savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesinin ardından suça ilişkin delillerin değişmesini ve sanığın kaçma durumunun bulunmamasını göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Mahkeme delillerin toplanması için ileri bir tarihe ertelendi.

DHA

PARTNERGözleri hiç değişmemiş!Gözleri hiç değişmemiş!
İstiklal Caddesi’nde hareketli dakikalarİstiklal Caddesi’nde hareketli dakikalar
 "Cumartesi Anneleri"ne yine izin verilmedi "Cumartesi Anneleri"ne yine izin verilmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak taciz cinsel istismar

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı bitti!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı bitti!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

İlginizi Çekebilir

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da PKK operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da PKK operasyonu: 16 gözaltı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları ölümden döndü

Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları ölümden döndü

İtalyan ANSA ajansı duyurdu! YPG/PKK mensubu terörist yakalandı

İtalyan ANSA ajansı duyurdu! YPG/PKK mensubu terörist yakalandı

Cübbeli Ahmet'in ilginç çıkışları

Cübbeli Ahmet'in ilginç çıkışları

Fatih Portakal isyan etti: İnsandan bahsediyoruz beyler

Fatih Portakal isyan etti: İnsandan bahsediyoruz beyler

Ultrasonu çeken kişinin sözlerini duyunca dondu kaldı: Şu an kalbin atmıyor

Ultrasonu çeken kişinin sözlerini duyunca dondu kaldı: Şu an kalbin atmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.