Küçük kıza çıplak fotoğrafla şantaj iddiası!

Geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen olayda iddiaya göre B.A., evden kaçtı. Daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden arkadaş olduğu A.A., ile buluşan B.A., Bartın iline arkadaşlarının yanına gideceğini, otobüsü kaçırdığını ve kalacak yerinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine A.A., B.A.’yı babaannesinin de oturduğu evin alt katına götürdü.

Burada geceyi birlikte geçiren ikili, bir gün sonra B.A.’nın Bartın’a gitmesiyle ayrıldı. B.A., olaydan yaklaşık 2 hafta sonra A.A.’nın kendisine sosyal medya üzerinden gönderdiği çıplak fotoğrafları göstererek ‘Benimle ilişkiye girmezsen bunları ailene gösteririm’ dediğini ve zorla ilişkiye girdiğini ileri sürerek A.A.’dan şikayetçi oldu. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla A.A., polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

"İLİŞKİYE GİRMEDİK"



Davanın ilk duruşması Zonguldak 1’inci Ağır Ceza mahkemesinde dün görüldü. Tutuklu sanık A.A., mahkemede verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Sosyal medya üzerinden tanıştık. Birbirimize fotoğraf attık. O bana kafası gözükmeyen çıplak fotoğraflarını da gönderdi. Bir süre konuşmadık. Bir süre sonra beni aradı buluşmak istediğini ve Zonguldak’ta olduğunu söyledi. Buluştuğumuzda yanında valizi olduğunu gördüm. Bartın’a gideceğini ve otobüsü kaçırdığını geceyi geçirecek yerinin olmadığını belirtti. Ben de bunun üzerine sokakta kalmasın diye hava kararınca babaannemin evinin alt katındaki boş yere götürdüm. Orada geceyi birlikte aynı koltukta geçirdik. Zaten yatacak başka yer de yoktu. Ancak ilişkiye girmedik" dedi.