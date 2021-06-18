Küçük kızı için 9 ayda 71 kilo verdi, azmi şaşkına çevirdi: Çorbayı bile süzerek içtim

Edirne'nin Keşan ilçesinde serbest muhasebeci ve mali müşavir olan Gürkan Sezgin, düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle 165 kiloya ulaştı. Aşırı kiloları nedeniyle bazı sağlık sorunları yaşayan ve kızı İlkim Deniz ile dışarıda vakit geçirmekte zorlanan Sezgin, geçen yıl Ekim ayında İstanbul'daki özel bir hastanede tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası spor yapıp düzenli beslenen ve aracına binmeyi bırakıp işe bisikletle gidip gelen Sezgin, 9 ayda 71 kilo verdi.

''ŞİMDİ KIZIMI TRAMBOLİNE BEN GÖTÜRÜYORUM''

Gürkan Sezgin, kızı İlkim Deniz ile dışarıda rahat vakit geçiremediği için bu kararı verdiğini belirterek, "Çıkış noktam, kızımla çok fazla sağlıklı vakit geçirememek oldu. Yazlıkta kızımı tramboline götürüyordum. Yazlığımızla, trambolin arasında 100 metrelik bir mesafe vardı.

Ama ben bu 100 metreyi yürüdüğümde ve kızım trambolinde vakit geçirdiği sırada onu beklerken dizlerim uyuşuyordu. Ben de götürmek istemiyordum. Bir süre sonra kızım 'baba tramboline gidelim' demek yerine 'dede tramboline gidelim' demeye başladı. Bu da bir baba olarak beni mutsuz ettiği için kilolardan kurtulmanın zamanı geldiğine iyice ikna oldum. Şimdi kızımı tramboline ben götürüyorum. Hatta bisikletime bir çocuk koltuğu taktırdım. Artık her gün işten eve gidince, kızımla çıkarak bisikletle turluyoruz" dedi.