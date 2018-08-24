HABER

Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2018 17:46 | Son Güncelleme

Rusya'nın Leningrad bölgesinde bulunan Syasstroy şehrinde 11 yaşında küçük bir kızı tecavüzden pitbull cinsi köpek kurtardı.

Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...

11 yaşındaki kız çocuğu sokakta oyun oynarken bir kişi tarafından bacaklarından tutularak hemen yakında bulunan ahşap bir kulübeye götürüldü. Kulübede küçük kıza tecavüz etmeye çalışan kişi, kızın kafasına tahtayla vurmaya çalıştı. Kızın yardım çığlıklarını sadece ailesiyle besledikleri pitbull cinsi köpek duydu. Kızın feryadını duyan köpek, kulübenin içine girerek saldırgana saldırarak kız çocuğunu kurtardı.

pitbull

İŞARET DİLİYLE ANLATABİLDİ

Pitbull tarafından saldırıya uğrayan pedofili saldırgan kulübeden yaralı bir halde kaçtı. Köpek ise kız çocuğunun yanında bekledi. Şok geçiren kız çocuğu bir süre sonra köpekle birlikte evine gitti. Ailesi kızlarının şok geçirdiğini görünce kendisiyle konuşmaya çalıştı ancak kız çocuğu konuşamayınca olan bitenleri işaret diliyle anlattı. Kız çocuğu tıbbi muayenenin ardından psikolojik tedavi altına alındı.

Polis ise küçük kızın tarifine uyan esmer, sakallı, yanağında dövme olan, kot pantolon ve ceket giyen saldırganı arıyor. Köpek ise yaşanan olayın üzerine Rus halkının kahramanı oldu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Çavuşoğlu'ndan İdlib uyarısı: Askeri çözüm felaket olurÇavuşoğlu'ndan İdlib uyarısı: Askeri çözüm felaket olur
Trump’tan Sosyal Medya Devlerine Sansür SuçlamasıTrump’tan Sosyal Medya Devlerine Sansür Suçlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Leningrad tecavüz PEDOFİLİ pitbull köpek

En Çok Okunan Haberler

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

Tehdidin dozu arttı: Trump azledilirse ayaklanma çıkar

Tehdidin dozu arttı: Trump azledilirse ayaklanma çıkar

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!

3800 yıllık tablet: Tarihin bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu

3800 yıllık tablet: Tarihin bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu

Gizli ilişki Trump'ın başını yaktı! Azil süreci başlayabilir

Gizli ilişki Trump'ın başını yaktı! Azil süreci başlayabilir

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye davet!

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye davet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.