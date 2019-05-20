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Küçük kızı taciz eden şahıs kameralara yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 23:20 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir şahsın sokakta yürüyen kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep’te bir şahsın sokakta yürüyen kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı duyan vatandaşlar adama tepki gösterip meydan dayağı atarken, genç bir kadın ise tacizciye terlikle saldırdı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Salih G. isimli şahıs yolda yürüyen iki kız çocuğunu takip etmeye başladı. Bir süre takip ettikten sonra kızlara bir şey soran ve çocuklardan birini arkadan sarılarak boynundan öpmeye çalışan Salih G. güvenlik kameralarına yakalandı. Şahıs kaçmaya çalışırken market sahibinin sesleri duyup olaya müdahale etmesiyle yakalandı. Yakalanan şahsa çevredeki vatandaşlar meydan dayağı atarken, genç bir kadın ise tacizciye terlikle saldırdı.
Olayı duyduktan sonra çok öfkelendiğini söyleyen Birsen Batar isimli genç kadın, "Olay olduğu sırada balkondaydım. Çocukların sesini duyup korku dolu bakışlarını görünce aşağı indim. Geldiğimde zaten büfe sahibi ağabey şahsı etkisiz hale getirmişti. Ben gelince de kaçmaya çalıştı. Normalde şiddet yanlısı değilim ama bu gibi vakalarda bir birikmişlik var içimizde. Şahıs bana akıl hastasıyım, benim de kız çocuklarım var deyince öfkelendim ve saldırıya geçtim. Adam ekmek almaya giden çocuklara arkadan yanaşıp öpmeye çalışıyor. Market sahibi de olayı duyar duymaz müdahale ediyor ki etmeseydi çocukları aşağıda garaja götürüp daha kötü şeyler yapacakmış. O yüzden aklıma geçmişte yaşanmış olaylar geldi ve o şiddetle terlikle saldırdım adama" dedi.
Çocukların çığlıklarını duyduktan sonra olaya müdahale eden ve şahsı yakalayan market sahibi İbrahim Halil Polat, "O gün iş yerimi açarken çocukların sesini duydum. Çocukların yanına koşup ne oldu deyince. Çocuk, amca bu beni öpüyor dedi. Ben de tanıyor musun dedim. Çocuk yok dedikten sonra da şahsı etkisiz hale getirdim. Sonrasında da diğer vatandaşlar gelerek tepkisini gösterdi" diye konuştu.
Öte yandan vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekiplerinin şahsı emniyete götürdükleri ve işlemlerinin devam ettiği vurgulandı.

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