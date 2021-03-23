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Küçük kızın hasta köpeğin başındaki “ne olur ölmesin” diye ağlayışları yürekleri burktu

23.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da evlerinin önüne gelen ve acı içerisinde kıvranan sokak köpeği, küçük kızı gözyaşlarına boğdu.

Antalya’da evlerinin önüne gelen ve acı içerisinde kıvranan sokak köpeği, küçük kızı gözyaşlarına boğdu. Minik Ceren, hasta köpeğin başında “Ne olur ölmesin” diye ağladı.
Olay, Manavgat ilçesine bağlı Salkımevler Mahallesi Kümeevleri mevkiinde gerçekleşti. Kanal boyunda bir köpeğin acı içerisinde kıvranması vatandaşları harekete geçirdi. Köpeğin durumunu gören 7 yaşındaki Ceren Ela Acar ve ablası Beren Naz Acar köpeğin aç olabileceğini düşünerek mama ve su verdi. Köpeğin hiçbir şey yememesi üzerine 7 yaşındaki Ceren Ela Acar köpeğin başından ayrılmayarak ağlamaya başladı.
Ceren’in annesi Pakize Acar, telefonla Manavgat Belediyesi’nden yardım istedi. Olay yerine zabıta ekibi yönlendirilirken olayı duyan Veteriner Kliniği sahibi Veteriner Hekim Atilla Sargın, Zabıta ekipleriyle aynı anda olay yerine gelerek köpeği kontrol etti. Acı çektiği için kimseyi yakınına yaklaştırmayan köpek, zabıta ekipleri ve veteriner tarafından araca konulmak suretiyle veteriner kliniğine getirildi.

“Ne olur ölmesin”
Köpeğin başından ayrılmayan 7 yaşındaki Ceren Ela Acar, “Ne olur ölmesin” diyerek gözyaşı dökerken annesi ve ablası tarafından güçlükle sakinleştirildi.

“Gençlik hastası çıktı”
Veteriner kliniğinde yapılan muayene ve tetkiklerde köpeğin Gençlik Hastalığı Sinirsel formuna yakalandığı belirlendi. Veteriner Hekim Atilla Sargın, “Köpeğin acı çekmesinin sebebi Gençlik hastalığının yanında akciğer ve kalbinde sorun olmasıdır. Tedavisine başladık. Kısa sürede iyileşeceğine inanıyorum” diye konuştu.

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