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 Küçük kızın mucize kurtuluşu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 15:36 | Son Güncelleme

KARTAL'da bir binadan kopan beton parçası yolda yürüyen küçük kızı sıyırarak kıl payı yanına düştü.

 Küçük kızın mucize kurtuluşu

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da bir binadan kopan beton parçası yolda yürüyen küçük kızı sıyırarak kıl payı yanına düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kartal'da 8 Ağustos saat 19.30 sıralarında caddede yürüyüşe çıkan bir aile hayatının şokuyla karşılaştı. Nafiye Kıran ile oğlu Erbay Kıran ve yanlarındaki küçük kızın yanına binadan kopan beton parçası düştü. Küçük kızı adeta milim farkıyla yanına düşen beton parçası nedeniyle yer düştü. Binadan kopan başka parçaların düşmesinden korkan Erbay Kıran küçük kızı kaptığı gibi olay yerinde uzaklaştırdı.
Küçük kız ve ailesinin yaşadığı şok bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ölümden adeta milim farkıyla kurtulan küçük kızın ailesinin bina sahiplerinden şikayetçi olacağı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Küçük kızın mucize kurtuluşu Küçük kızın mucize kurtuluşu Küçük kızın mucize kurtuluşu Küçük kızın mucize kurtuluşu

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