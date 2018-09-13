 KÜÇÜK KIZIN MUCİZE KURTULUŞU KAMERADA

Haber: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA
Kartal'da bir binadan kopan beton parçası yolda yürüyen küçük kızı sıyırarak kıl payı yanına düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kartal'da 8 Ağustos saat 19.30 sıralarında caddede yürüyüşe çıkan bir aile hayatının şokuyla karşılaştı. Nafiye Kıran ile oğlu Erbay Kıran ve yanlarındaki küçük kızın yanına binadan kopan beton parçası düştü. Küçük kızı adeta milim farkıyla yanına düşen beton parçası nedeniyle yer düştü. Binadan kopan başka parçaların düşmesinden korkan Erbay Kıran küçük kızı kaptığı gibi olay yerinde uzaklaştırdı.
Küçük kız ve ailesinin yaşadığı şok bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ölümden adeta milim farkıyla kurtulan küçük kızın ailesinin bina sahiplerinden şikayetçi olacağı öğrenildi.
Görüntü dökümü:
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-Kızın ve ailesinin görüntüsü
-Beton parçasının düşme anı
-Parçalanan beton parçaları
-Küçük kızın düşmesi
-Kıran'ın kızı alıp uzaklaşması
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