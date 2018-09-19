Küçük kızları taciz sanığından pişkin savunma

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kendisini spor hocası olarak tanıtan ve okul çevrelerinde küçük çocukları taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Erman Akçam'ın yargılanmasına başlandı. Olaydan sonra verdiği ifadede suçunu kabul eden ve tedaviye ihtiyacı olduğunu söyleyen sanık, mahkemede ise suçsuz olduğunu, tacizden değil başka bir cinsel istismar suçundan arandığı için yakalandığını söyledi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl ekim ayında iddiaya göre kendisini spor hocası olarak tanıtıp, küçük yaştaki çocukları taciz eden Erman Akçam'ı, teknik ve fiziki takip sonucu Çiçek Mahallesi 1637 sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve üzerinde başkası adına hazırlanmış sahte kimlik çıkan Erman Akçam'ın 10 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Ahlak Büro Amirliği'ne getirilen ve işsiz olduğu öğrenilen Erman Akçam'ın buradaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve tedaviye ihtiyaç duyduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca Erman Akçam'ın arama çalışmaları sırasında belirlenen güvenlik kameralarında küçük bir kız çocuğuyla konuştuğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir apartmanın girişinde küçük kıza bir şeyler söyleyen şüpheli, apartmana giriyor. Küçük kızı apartman girişine çekmeye çalıştığı tahmin edilen şüpheli, kızın uzaklaşmasının ardından peşinden giderek görüntüden kayboluyor. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Akçam hakkında, 'Küçük yaşta çocuğa taciz' suçundan dava açıldı.