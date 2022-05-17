Küçük kızların cansız bedeni bulunmuştu... Duruşma öncesi avukattan ahlaksız teklif

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 2006 yılında yaşanan olayda, okula gitmek için evden çıktıktan 44 gün sonra cesetleri bulunan kuzenler Büşra Karabacak (10) ile Tuğçe Yıldırım'ın (10) katil zanlılarının müebbet hapis cezası aldığı karar duruşması öncesi büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı. Kuzenlerin avukatı İbrahim Erenci'nin Honaz'daki cezaevinde ziyaret ettiği sanık Ayhan Yakar'a suçu ağabeyine atmasını teklif ettiği ortaya çıktı...

KARDEŞLERE MÜEBBET HAPİS CEZASI

Balıkesir Savaştepe'de 21 Mart 2006'da okula gitmek için evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın 44 gün sonra cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın son duruşmasında karar açıklanmıştı.

Mahkeme, sanıklardan Seyhan Yakar ve Ayhan Yakar'ı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Yakar kardeşlerin cezaları, iyi hal indirimi uygulanarak 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmişti. Diğer 2 sanık ise beraat etmişti.

KARARDAN BİR GÜN ÖNCE AHLAKSIZ TEKLİF

Öte yandan ilgili ilginç bir detaya ulaşıldı. Yeniasır'da yer alan habere göre, öldürülen kuzenlerin avukatı İbrahim Erenci'nin, davadan bir gün önce Denizli'nin Honaz ilçesine giderek sanık Ayhan Yakar'ı cezaevinde ziyaret ettiği ortaya çıktı. Cezaevi müdürünün görüşeceği belirtilerek koğuştan çıkarılan Ayhan Yakar'ın son anda avukat görüşme odasına götürülerek İbrahim Erenci ile görüştürüldüğü iddia edildi. Rızası dışında gerçekleştirilen o görüşmede avukat Erenci'nin Ayhan Yakar'a, suçu ağabeyinin üstüne atarsa kurtulacağının söylediğini iddia ettiği öğrenildi.

GARDİYANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA

Yakar kardeşlerin avukatları Kemal Bilir tarafından yapılan suç duyurusu ardından, savcılık makamının durumu incelediği, avukat Erenci ve o gün görev yapan ve Ayhan Yakar'ı müdürle görüşeceksin yalanı ile koğuştan dışarı çıkaran gardiyanlar hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

