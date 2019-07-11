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Küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan anne- babaları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 13:16 | Son Güncelleme

İZMİT'te, amcasının oğlu D.Ç.P.

Küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan anne- babaları tutuklandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, amcasının oğlu D.Ç.P. (11) ile birlikte yaşamaya zorlanan N.P. (14) adlı kız çocuğu, polise sığınıp, zorla evde tutulduğunu ve devlet yurdunda kalmak istediğini söyledi. Soruşturma kapsamında, N.P.'nin anne- babası ile amcası ve yengesi mahkemece tutuklandı.
İzmit'teki polis merkezine geçen hafta giden N.P., yaklaşık 4 ay önce, amcasının oğlu D.Ç.P. ile birlikte yaşamaya zorlandığını, amcası ile yengesinin kendisini zorla evde tuttuğunu ve dışarı çıkmasına dahi izin vermediğini söyledi. N.P., amcasını ve yengesini çorap satma bahanesiyle ikna edip, polis merkezine geldiğini anlattı. Ailesine de teslim edilmek istemediğini belirten N.P., devlet yurdunda kalmak istediğini söyledi.
N.P.'nin şikayeti üzerine cumhuriyet savcısına bilgi verildi. N.P., devlet korumasına alındı. Polis, küçük kızın annesi N.P. (52), babası M.P. (47), amcası Ç.P. (53) ve yengesi S.P.'yi (51) gözaltına aldı. Kuzen D.Ç.P. de soruşturmada mağdur olarak yer aldı. Adliyeye sevk edilen N.P.'nin anne- babası ile amcası ve yengesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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